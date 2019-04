Hartmut Gorka, Manfred Brand, Bernd Lochmann und Dieter Krieg (von links) sind verärgert. Mit ihren Gelben Tonnen stehen die Anwohner an der Häuerstraße in Staßfurt, die vor ihren Häusern nun nicht mehr geleert werden. Foto: Enrico Joo

Staßfurt l Idyllisch mutet die kleine Häuerstraße mit ihren zahlreichen Einfamilienhäusern in Staßfurt schon an. Weil es sich bei der Nebenstraße um eine Sackgasse handelt, ist es dort eigentlich immer ruhig. Kein Autoverkehr, kein Lärm stört den Schlaf. Richtig ausschlafen ist wirklich drin. Doch manchmal wird der Vorteil zum Nachteil. So jetzt auch bei der Häuerstraße.

Weil es sich um eine Sackgasse handelt und es keine Wendemöglichkeit gibt, hat die Firma Udo Achtert GmbH, die dort für die Entsorgung der Gelben Tonnen zuständig ist, entschieden, die einzelnen Häuser im hinteren Bereich nicht mehr anzufahren. Vor anderthalb Wochen flatterte dazu ein Informationsblatt der Firma in die Briefkästen der ungefähr 50 Anwohner. Die Entsorgungsfahrzeuge für den Verpackungsmüll dürften nicht mehr rückwärts in die Straße fahren. Zumindest nicht mehr als 150 Meter.

„Gemeinsam mit der Berufsgenossenschaft für Verkehr wurde Ihre Straße einer erneuten Besichtigung unterzogen. Aufgrund der vorgefundenen Schwierigkeiten (z.B. Enge, dauerhaft parkende Fahrzeuge, Rückwärtsfahrt bei der Entsorgung, unbefestigte Untergründe und vieles mehr) und mehrerer damit in Zusammenhang stehender Unfälle müssen wir die Befahrung mit sofortiger Wirkung einstellen“, heißt es in dem Flugblatt.

Die Gelben Tonnen sollen beim Leerungstermin im Bereich der nächsten vorwärts befahrbaren Kreuzung bereit gestellt werden. Das wäre dann an der Kreuzung Lindigstraße. „Hier wohnen Leute, die auf einen Rollator angewiesen sind. Wie sollen die das machen?“, schimpft zum Beispiel der Anwohner und Betroffene Bernd Lochmann.

Einige Vorfälle zwingen zum Handeln

Das Problem an sich ist nicht neu, taucht aber nun erstmals in Staßfurt auf. Bereits in Calbe, Biere und Hecklingen informierte die Firma Achtert im Januar darüber, dass sieben Straßen nicht mehr angefahren werden können. Nun also auch die Häuerstraße in Staßfurt. „Es gab da ein paar schwere Unfälle und eine neue Gefährdungsbeurteilung. Wir sind alle sensibilisiert worden“, erklärt Udo Achtert von der gleichnamigen Firma. So soll es auch in der Häuerstraße mehrmals zu Vorfällen gekommen sein. Seitenspiegel parkender Autos wären von den Müllfahrzeugen beschädigt worden. In Hecklingen sei ein Fahrzeug sogar rückwärts auf einen Acker gefahren, ein anderes in einen Graben gerutscht.

An die Ansage der Berufsgenossenschaft, nicht mehr als 150 Meter rückwärts zu fahren, hält sich Achtert daher genau, auch um Personenschäden vorbeugend zu verhindern. „Die Firma Achtert ist da sehr aktiv“, sagt Ralf Felgenträger, Betriebsleiter beim Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB). „Es gab da ein Klageverfahren“, erklärt er. „Die Anwendung des Urteils ist aber Interpretationssache.“

So kommt es, dass die KWB-Fahrzeuge weiterhin rückwärts in die Häuerstraße fahren werden, diese also als Ausnahme beim KWB gilt. Felgenträger schaute sich persönlich die Straße am vergangenen Donnerstag an und erklärt das so: „Die Straße ist gut in Asphaltbauweise ausgebaut, durchgängig gerade, etwa vier Meter breit und beidseitig nicht durch gefährdende Gegenstände eingeengt. Im Ergebnis ist die Fahrstrecke rückwärts befahrbar, wenn die Grundsätze der Unfallverhütungsvorschriften beim Rückwärtsfahren durch den Fahrer und den Einweiser eingehalten werden.“

Ausbuchtung kein Wendehammer

Das zusätzliche Problem: Es gibt zwar nach etwa 150 Metern in der Häuerstraße eine Ausbuchtung zur Straße „Am Neuen Hof“, eine Verbindungsstraße zur Calbeschen Straße. Aber: „Das ist kein ausgebauter Wendehammer. Die Straße ist dort unbefestigt, es liegen Steine herum“, so Udo Achtert. Bis vor ein paar Monaten lagen diese sogar noch näher an der Häuerstraße. „Wir haben die im Spätherbst 2018 versetzt, damit die Müllfahrzeuge besser durchkommen“, informiert Rainer Busse, Teamkoordinator Straße beim Stadtpflegebetrieb. Diese entspannende Maßnahme ist aber nicht ausreichend für die Firma Udo Achtert. Zudem ist der Weg dahinter bis zum Ende der Straße ja auch länger als 150 Meter. Heißt: Selbst wenn in der Mitte der Straße ein Wendehammer hergestellt werden würde, wäre das Problem nicht aus der Welt geschafft. Ein paar Anwohner hätten Glück, aber noch immer müsste ein kleiner Teil die Gelben Tonnen an einen zentralen Platz schieben.

Auch der Stadt Staßfurt ist das Problem schon bekannt. Die Anwohner selbst hatten sich dabei an den Oberbürgermeister gewandt. Dieser hat Hilfe in Aussicht gestellt. Nun soll geprüft werden, an welcher Stelle in der Häuerstraße ein Wendehammer eingerichtet werden kann. Die Stadt hat das Problem zwar nicht verursacht, muss dieses aber in Absprache mit KWB und Firma Achtert lösen.