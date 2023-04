Staßfurt - „Sind die Säcke jetzt vergoldet?“, fragt Hannelore Krokotsch in einem Leserbrief bezüglich der neuen Preise für Bioabfallsäcke. Die würden ab 1. April statt 1,35 nun 3,77 Euro das Stück kosten. Dass die Müllgebühren wegen hoher Spritpreise und steigender Löhne teurer werden, könne sie ja noch verstehen. Aber nicht die enorme Steigerung für die Bioabfallsäcke. „Wer soll sich die noch leisten? Oder soll jetzt jeder den Abfall zum Wertstoffhof fahren, der nicht in die Biotonne passt?!“, so die Neundorferin empört. „Da geht der Schuss nach hinten los!“, meint Hannelore Krokotsch.

