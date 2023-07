René Kiel - Egeln

In diesem Jahr gastiert die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie am Mittwoch, 13. September, 19 Uhr, im Sitzungssaal des Egelner Rathauses. Das kündigte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr an und sprach von einer guten Tradition im kulturellen Leben der Egelner Mulde.

Den Termin sollten sich die Konzertfreunde ebenso in ihren Kalender eintragen wie den Beginn des Kartenverkaufs, der ab Anfang August im Bürgerservice der Verbandsgemeinde neben dem Egelner Rathaus erfolgen soll. Denn die Tickets sind wie in den Vorjahren begrenzt und damit schnell ausverkauft.

Tanzen wie Gott in Frankreich

Dieses Mal erleben die Musikfreunde eine französische Serenade mit dem Titel „Tanzen wie Gott in Frankreich“. Dass Gott in Frankreich herrlich lebt und vor allem besser speist als in jedem anderen Winkel seiner geschaffenen Welt, ist sprichwörtlich. Aber muss er – gemessen an so viel herrlicher und vor allem tänzerischer Musik, die von dort stammt oder inspiriert wurde – nicht auch an den Ufern der Seine oder der Loire, der Rhône oder Saône unvergleichlich tanzen können? Nicht von ungefähr entstand am Hofe des Sonnenkönigs das, was heute weltweit als Ballett und Tanztheater gefeiert wird.

Nach dem großen Erfolg der spanischen Serenade im vergangenen Spätsommer wird die neue Saison der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Schönebeck mit einem Feuerwerk an französischem Esprit eröffnet. Wobei neben den großen Landsleuten Waldteufel, Offenbach, Auber, Rameau und Massenet auch die Musik derer zum Klingen kommt, die als Gäste des Landes große Erfolge feierten. „Dazu gehören zum Beispiel Rossini mit seiner für die Academie Royale komponierten Oper ,Guillaume Tell’, Johann Strauß in zahlreichen Gastspielen seines Orchesters oder – wie der ehemalige Chefdirigent unseres Orchesters, Günther Wendemuth – über die Staatsgrenzen hinaus dem Flair von Paris erlagen“, sagte der Pressesprecher der Mitteldeutschen Kammerphilharmonie Mike Schmidt.

Im Oktober 2022 hatte es die zehnte Rathausserenade im Sitzungssaal in Egeln in sich. Dort brannte die Mitteldeutsche Kammerphilharmonie unter der Leitung ihres Dirigenten Michael Horstmann ein wahres Feuerwerk der Musik ab. Das Konzert war nämlich nicht umsonst mit „Nächte unter spanischen Sternen – Eine spanische Serenade“ überschrieben worden.