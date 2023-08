Nach dem Tod von Johann Hauser: Was passiert mit seinen Ämtern in der Politik?

Johann Hauser ist am 17. Juli verstorben.

Atzendorf - Johann Hauser saß für die FDP in zahlreichen Gremien. Ortschaftsrat Förderstedt, Stadtrat Staßfurt und Kreistag waren die politischen Vertretungen, in denen der Atzendorfer mit seiner bekannten Art für die FDP emotional und mit viel Sachkenntnis und Bürgernähe sich für die Themen in der Region eingesetzt hat.

Nachdem Hauser am 17. Juli verstorben ist, müssen seine Ämter nun neu besetzt werden. Das erfolgt nach genau festgelegten gesetzlichen Regularien. „In Paragraf 42 Absatz 4 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) ist geregelt, dass soweit ein Gewählter im Laufe der Wahlperiode stirbt, der nächst festgestellte Bewerber nachrückt“, teilt Riccardo Achilles, Leiter der Serviceeinheit Verwaltungssteuerung und Service in Staßfurt mit. „Der Platz im Gremium würde nur unbesetzt bleiben, wenn es entweder keine Nachrücker gibt oder alle Nachrücker auf das Mandat verzichten.“

Jeweils ein Platz im Stadtrat der Staßfurt und ein Platz im Ortschaftsrat Förderstedt ist nachzubesetzen. „Entsprechend des amtlich festgestellten und am 7. Juli 2019 im Amtsblatt veröffentlichten Wahlergebnisses der Kommunalwahl vom 26. Mai 2019 kommt für den Stadtrat zunächst Frau Daniela Schieke als nächst festgestellte Bewerberin auf der Liste der FDP zum Zug“, teilt Achilles mit. „Sollte sie auf das Mandat verzichten, gäbe es weitere Nachrücker.“

Hausers Witwe könnte in Förderstedt nachrücken

Anders ist die Situation im Ortschaftsrat Förderstedt. Dort gibt es für die FDP nur eine einzige mögliche Nachrückerin als nächste festgestellte Bewerberin. Das ist ausgerechnet die Witwe Hausers, Rosa Wild-Hauser. „Sollte sie das Mandat nicht annehmen, so würde in diesem Fall der Platz unbesetzt bleiben, da es keine weiteren Nachrücker gibt“, heißt es von Riccardo Achilles. „Beide Personen werden seitens der Verwaltung über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und haben innerhalb einer Woche nach Bekanntgabe zu erklären, ob sie das Mandat annehmen oder darauf verzichten.“

Im Kreistag läuft das Nachrücker-Verfahren noch. „Der Salzlandkreis ist von der FDP-Fraktion im Kreistag informiert und im nächsten Schritt gebeten worden, dass ein Nachrücker für Johann Hauser gemäß Wahlergebnis bestimmt wird“, teilt Kreis-Sprecherin Marianne Bothe mit. „Diese Bitte wurde an den Kreiswahlleiter zur Prüfung weitergeleitet. Sobald das Ergebnis vorliegt, wird die Fraktion der FDP darüber in Kenntnis gesetzt. Die Vereidigung des Nachrückers als Mitglied des Kreistages erfolgt dann im Kreistag, wahrscheinlich im Rahmen der nächsten Kreistagssitzung am 4. Oktober.“ Wer der Nachrücker sein könnte, darüber hält sich der Salzlandkreis noch bedeckt.

Hauser war im Stadtrat Fraktionsvorsitzender der FDP, saß zudem im Bauausschuss, im Redaktionsausschuss, im Aufsichtsrat der Technischen Werke Staßfurt, im Aufsichtsrat der Wohnungs- und Baugesellschaft Staßfurt (Wobau) und im Sicherheitsbeirat. Im Kreistag war er stellvertretender Fraktionsvorsitzender und Mitglied im Kreisentwicklungsausschuss. Die FDP muss entscheiden, wie sie diese Posten neu besetzen möchte.