Nach Sanierung: Termin für Umzug der Uhland-Schule in Staßfurt steht

Staßfurt - In der Mittagssonne hob und senkte sich die Schaufel des Baggers immer und immer wieder. Immer mehr Schotter wurde auf der großen Freifläche verteilt. Die Zeichen der Zeit an der Außenfläche der Grundschule „Ludwig Uhland“ in Staßfurt waren am Mittwoch eindeutig: Hier wird gearbeitet. Die Sanierung der Schule liegt in den letzten Zügen. Derzeit wird der Außenbereich im Innenhof neu gestaltet.