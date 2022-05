Nach Zusammenlegung der Pfarrbereiche Güsten und Hecklingen: Ein Seelsorger für alle

Zum regionalen Reformationsgottesdienst an der Georgskapelle in Warmsdorf wurde auch der neue Pfarrbereich der Arbeitsgemeinschaft Nordwest von Pfarrer Kornelius Werner und den Vertretern der einzelnen Kirchgemeinden schriftlich besiegelt.

Warmsdorf - Was sei besser geeignet als der Reformationstag für Veränderungen, erinnerte Pfarrer Kornelius Werner anlässlich des traditionellen Regional-Gottesdienstes am Sonntag vor dem Studierzimmer des Reformators Georg III. in Warmsdorf an das Wirken Martin Luthers.