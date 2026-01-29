Nach der „Foodsharing“-Gruppe hat eine Staßfurterin vor wenigen Tagen ihre zweite Whatsapp-Gruppe gestartet. „Zu verschenken“ hat bereits fast 200 Teilnehmer.

Staßfurt - Batterien für die alte, längst hinfällige Babywippe, ein Wasserkocher, der vielleicht nur mal einer Entkalkung bedarf, um seinen Einsatz wieder vollends zu erfüllen, oder aber Konserven und andere Lebensmittel, die man dann doch weniger mochte: Oft bewahrt man etwas auf – einfach, weil es noch zu gut, zu „schade“, zum Wegschmeißen ist. Kleinanzeigen bieten seit jeher die Möglichkeit zum unkomplizierten Tausch- und Kaufgeschäft. Für Staßfurt gibt es seit Kurzem zwei neue Gruppen auf der Messenger-Plattform Whatsapp. „Foodsharing“ und „Zu verschenken“ – in Staßfurt und Umgebung. Ein Gespräch mit Initiatorin Nicole Priese.