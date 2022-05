Nächste Kita-Baustelle in Staßfurt?

Staßfurt - Die Zukunft der Kita „Leopoldshaller Spatzennest“ in Staßfurt ist unklar. Schon seit vielen Jahren ist bekannt, dass das Plattenbaugebäude in der Bernburger Straße aus den 1970er Jahren nicht mehr sanierungsfähig ist. Wenn die Kita erhalten werden soll, dann muss langfristig ein Ersatzneubau her. Doch weitere konkrete Wege in den Planungen fehlen bisher. Gerüchte gab es trotzdem, diskutiert wurde auch.