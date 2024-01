Schneidlingen - Die Redaktion der Schülerzeitung „Reality of School“ der Sekundarschule LebenLernen der Oskar-Kämmer-Schule hat zum fünften Mal in Folge die „Goldene Feder“ als beste Schülerzeitung im Bereich Sekundarschulen gewonnen. „Darüber hinaus wurden wir zum ersten Mal mit dem Sonderpreis des Bildungsministeriums ‚Mein Engagement für meine Schule ausgezeichnet‘“, sagte die Redaktionsleiterin Saskia Litzenberger.

Gewinn von 750 Euro

Als Preis gab es neben den Urkunden und einer Trophäe auch 750 Euro. „Schließlich hat unser Imagefilm fjp-Media so gut gefallen, dass er nun landesweit für die Schülerzeitungskampagne genutzt wird“, sagte sie. Bei der Auszeichnungsveranstaltung in Magdeburg hatten die Schülerinnen Emma Stein, Lina Hansen, Lilli Weile und Emily Roach die Redaktion vertreten, in der 12 Schüler der Klassen 5 bis 10 mitarbeiten. Begründet wurde die Ehrung von der Jury damit, dass die Gewinner-Ausgabe „Gemeinsam sind wir stark!“ den ‚Kosmos Schule‘ in den Mittelpunkt gestellt hat.

Darin würde man nicht nur aktuelle Nachrichten aus den Klassen inklusive wichtige Themen wie den Besuch der Schüler in der Euthanasie-Gedenkstätte in Bernburg und das klassenübergreifende Anne Frank-Projekt finden, sondern es seien auch Ehemalige zu Wort gekommen.

Raum im Mehrgenerationenhaus

„Darüber hinaus wurde das Mehrgenerationenhaus in Schneidlingen vorgestellt, in welchem unsere Schule auch einen Raum erhalten hat. Die Abschlussklasse 2023 hat tatkräftig geholfen zu renovieren. Vincent Hosang hatte den Vorsitzenden des Vereins Hecklingen — gemeinsam Zukunft gestalten’, Marco Berger, interviewt. Diesen lokalen Bezug und wie politisches Handeln im Kleinen Großes anstoßen kann, wurde gelobt. Auch und gerade in Zeiten wie diesen“, sagte Saskia Litzenberger. Gewürdigt wurde auch, dass die Schule verschiedene KI-Systeme erfolgreich in ihren Unterricht einbindet, wovon sich auch zwei Digitalassistenten des Landes überzeugen konnten.