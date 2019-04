In Cochstedt sorgt der Wegfall der direkten Busverbindung ins benachbarte Schadeleben für Ärger. Vor allem Senioren fahren dorthin zum Arzt.

Cochstedt l Wer mit dem Bus von Cochstedt aus ins benachbarte Schadeleben will, hat im Moment lange Umwege in Kauf zu nehmen. Mit dem Auto ist man in wenigen Minuten dort. Wer aber auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) angewiesen ist, muss seit dem Fahrplanwechsel viel Zeit einplanen. Denn die direkte Verbindung ist seit Dezember gestrichen.

Wie das Problem praktisch aussieht, kann Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart (Fraktion Die Linke) beschreiben: „Der Bus kommt aus Richtung Egeln über Schneidlingen zu uns, dann fährt er weiter über den Flugplatz und Winningen nach Aschersleben. Will ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Schadeleben, muss ich zuerst nach Aschersleben, dort muss ich auf den Anschlussbus warten und erst dann geht es nach Schadeleben. Im Normalfall ist man dort in rund acht Minuten. Mit dem Bus werden daraus Stunden“, so Weißbart.

Lange Anfahrt

Vor allem für ältere Bürger ist die lange Anfahrt beschwerlich, aber nötig, denn in Schadeleben befindet sich ein Allgemeinmediziner, der viele Cochstedter Patienten hat. Das kann die Leiterin der Ortsgruppe der Volkssolidarität aus Cochstedt, Roswitha Schmalwasser, bestätigen. Im Kreis der Senioren sorgte die umständliche Anfahrt in den vergangenen Monaten für viel Wirbel. „Wir hatten deshalb auch schon eine größere Versammlung.“ Der Seniorenbeirat der Stadt Hecklingen, in dem die Cochstedterin selbst Mitglied ist, habe sich der Sache angenommen. Viele Leute seien betroffen. Sie selbst ist verärgert und spricht von einer „Leerfahrt“ über den Flugplatz, weil dort so oder so niemand ein- oder aussteige. Umwege über die Dörfer seien „beschwerlich“, sagt sie. Da werde geredet, dass im ländlichen Raum alles besser werde und dann das, ist die Seniorenrätin sauer. Sie und die anderen älteren Bürger hoffen jetzt, dass eine Lösung, die im Zuge der angesprochenen Beratung mit der zuständigen Kreisverkehrsgesellschaft Salzland mbH (KVG) vereinbart wurde, auch umgesetzt werden kann.

Denn dazu hat es einen Gesprächstermin mit allen Beteiligten gegeben. „Wir hatten einen Termin, motiviert durch den Bürgermeister der Stadt Hecklingen mit großer Teilnehmerzahl und Mitgliedern des Seniorenbeirates“, berichtet KVG-Sprecher Bill Bank. Er informiert, was vereinbart wurde: „Wir konnten mitteilen, dass wir eine Lösung anbieten.“ Denn was helfen würde, wäre ein Bus, der morgens 8 Uhr direkt nach Schadeleben fährt und mittags wieder zurück, erklärte er den Vorschlag.

Ab dem Sommer könnte es dazu kommen, sicher ist das aber noch nicht. Bank erklärte, dass die Änderung in die Planung zum Jahresfahrplanwechsel, der zum 15. August, also zum Schuljahresbeginn, stattfindet, aufgenommen wird. „Wir versuchen, das dementsprechend zu organisieren“, erklärte er, dass der neue Fahrplan im Vorfeld von den zuständigen Fachämtern der Landkreisverwaltung bestätigt werden muss, denn dieser sei der Auftraggeber des ÖPNV und dort befindende sich weiter die zuständige Genehmigungsbehörde. Ohne Zustimmung der Fachämter sei die Änderung nicht möglich.

Neuer Fahrplan

Bank fügte weiter an, dass der neue Fahrplan im Zuge der Genehmigung immer auch den Kommunen ausgegeben werde. „Änderungen werden im Vorfeld an alle Städte und Gemeinden zur Stellungnahme verschickt.“ Beim letzten Fahrplanwechsel, als die „Doppelfahrt nach Schadeleben“ weggefallen sei, sei das auch passiert. „Ich will uns hier gar nicht freisprechen, sondern nur darauf hinweisen, dass Änderungen den Kommunen immer bekannt gegeben“, sagte er. Der Bürgermeister der Stadt Hecklingen Uwe Epperlein (WGH) erklärte dazu, dass es richtig ist, dass der Stadt der „Wegfall der direkten Verbindung im Vorfeld mitgeteilt wurde.“ In einer „plausibel“ wirkenden Begründung sei erläutert worden, dass die Strecke nicht ausreichend genutzt werde. „Es ist wie im wirklichen Leben, es fällt erst auf, wenn es wirklich weg ist“, sagte Epperlein.

Wolfgang Weißbart sagte dagegen, dass Hecklingen einen Alternativvorschlag gebracht hätte, dieser sei aber nicht berücksichtigt worden. Zum Ausgang des Gesprächstermins meinte er: „Die KVG hat nicht gewusst, dass das Problem so krass für Cochstedt ist. Jetzt wollen sie noch einmal über die Linienführung nachdenken.“ Auch Weißbart meinte, dass „jede Menge Cochstedter“ Patienten des Allgemeinmediziners in Schadeleben sind.

Uwe Epperlein begrüßt das Angebot der KVG. Er meinte aber, dass die Fahrt morgens 8 Uhr hin und mittags zurück nur für ausgewählte Tage in der Woche vorgesehen ist. Dennoch sei das eine Lösung, die angemessen sei, „wo man sich darauf einstellen kann und die aus meiner Sicht sinnvoll ist.“ Denn eine stündliche Verbindung sei „unwahrscheinlich.“ Epperlein sprach alles in allem von einem aus seiner Sicht „guten Angebot der KVG“.