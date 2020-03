Wie geht es weiter mit dem Buslinienverkehr in Staßfurt und dem Salzlandkreis? Wir haben die aktuellen Fakten überprüft.

Hecklingen/Staßfurt/Bernburg l Nicht nur Landrat Markus Bauer (SPD), auch weitere Kreistagsmitglieder führten letzten Mittwoch im Kreistag ein Schreckensszenario ins Feld: Wenn man jetzt nicht den Auftrag für den ÖPNV an die eigene Kreisverkehrsgesellschaft KVG beschließe, sei der Buslinienverkehr ab 1. August nicht mehr gesichert, auch die Schulbusse würden nicht mehr fahren.

Torsten Haubold, der mit seiner Firma RVS aus Hecklingen die Buslinien in Staßfurt gern weiter bedienen würde, war zu Gast im Kreistag. Er meint im Nachgang: „Das ist durchsichtige Panikmache. Ich garantiere, falls wir am 1. August übernehmen, wird der Service für den Landkreis billiger und für die Kunden noch besser.“ (siehe auch unten)

Denn egal, wer in seinem aktuellen Verwaltungsverfahren gewinnt – entweder bedient die KVG alle Buslinien im Salzland oder Haubolds Firma. Und selbst wenn die Behörden in dem Verfahren bis August noch nicht entschieden haben, können die Busfirmen eine vorläufige Erlaubnis für ein halbes Jahr beantragen und weiterfahren, wie es in der Vergangenheit schon erfolgreich praktiziert wurde. Denn es gibt solche provisorischen Regelungen, damit keine Fahrgäste an der Bushaltestelle im Regen stehen gelassen werden, wenn es in den Amtsstuben mal wieder länger dauert.

Bilder Das Netz der KVG.



Wegen der öffentlichen Diskussion um Haubold stand am Mittwoch in den Unterlagen des Kreistags neuerdings ganz vorn etwas zu „Subunternehmern“. Weiter hinten ist genauer definiert, dass Subunternehmer – aktuell sind acht unter Vertrag – „bis zu 33 Prozent“ der Buslinien als Auftragnehmer von der KVG bekommen können. Wie viel Prozent es genau werden, ist unklar. Zeigen wird das die baldige Ausschreibung dieser Aufträge, die man im Kreistag versprochen hat. Für die Ausschreibung ist wiederum nur die KVG selbst verantwortlich.

Für Haubold ist die Ausschreibung die einzige Möglichkeit weiter Buslinien zu bedienen, es sei denn er gewinnt sein Verwaltungsverfahren. Denn die PNVG, die als Betreiberfirma für den ÖPNV im Raum Staßfurt bisher existierte, wird zum 31. Juli 2020 aufgelöst. „Das Schreiben darüber habe ich erhalten“, so Haubold. Damit verlieren Winter und Haubold ihre Rechte am ÖPNV im Raum Staßfurt und können maximal Subunternehmer sein.

Was passiert mit dem Busverkehr ab 1. August?

Unabhängig vom aktuellen Streit werden die Busse ab 1. August weiter rollen. Bei dem Beschluss am Mittwoch ging es „nur“ um den endgültigen Auftrag und den Zuschuss an die KVG. Natürlich muss der Salzlandkreis auch ab August den ÖPNV garantieren. Geld für das aktuelle Jahr ist eingeplant. Im Zweifelsfall muss immer der Gesellschafter, sprich der Kreis, Geld geben. Der Schülerverkehr ist ein gesonderter Vorgang, der ebenfalls verpflichtend ist. Natürlich werden auch die Schulbusse fahren.

Warum tagt der alte Aufsichtsrat immer noch?

Nach den Kommunalwahlen für den Kreistag im Mai 2019 hätte der neue Aufsichtsrat ab Juli 2019 bestimmt werden können. Die SPD wollte aber, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrats der KVG, Helmut Zander (SPD), auch wenn er nicht mehr in den Kreistag gewählt wurde, weiter Vorsitzender bleibt. Sie beantragte ein Verfahren, die Rechtsgrundlagen (den Gesellschaftsvertrag der KVG) so zu ändern, dass das weiterhin möglich ist. Danach wurden am 16. Oktober 2019 vom Kreistag die aktuellen Mitglieder des Aufsichtsrats bestimmt. Laut Landkreisverwaltung musste die Änderung bei weiteren Behörden genehmigt werden und konnte erst im Amtsblatt und Handelsregister am 26. und 27. Februar 2020 veröffentlicht und in Kraft gesetzt werden. Der neue Aufsichtsrat soll nun Ende März tagen.

Wieviel Einfluss hat der Landkreis auf seine Gesellschaft KVG?

Wie viel Einfluss der Salzlandkreis auf seine Tochtergesellschaft hat, ist differenziert zu sehen. Zum einen sagte Landrat Markus Bauer (SPD) im Kreistag, man habe den aktuellen Weg gewählt, „um den kommunalen Einfluss zu haben“, zum Beispiel Tarifsicherheit für die Mitarbeiter. Auf der anderen Seite heißt es immer wieder: Die KVG ist eine eigene Gesellschaft, die ihre Aktivitäten unabhängig steuert. Richtig, dass die KVG ähnlich wie ein selbständiges Unternehmen agiert, aber laut Gesetz so streng vom Landkreis kontrolliert werden soll wie eine eigene Dienststelle. Außerdem erhält sie öffentliche Gelder in Form von Zuschüssen. Zudem soll die Gesellschaft, für die der Salzlandkreis haftet, durch einen Aufsichtsrat mit von den Fraktionen bestimmten Vertretern überwacht werden.

Wie funktioniert das Verfahren?

Die Genehmigung, öffentliche Buslinien bedienen zu dürfen („Konzession“), läuft zum 31. Juli regulär aus und muss von 1. August 2020 bis 2030 neu vergeben werden. Das aktuelle Verfahren hat zwei Schritte:

1. Der Kreistag hat im Dezember 2018 der „Direktvergabe“ zugestimmt. Heißt: Der Salzlandkreis verzichtet auf eine europaweite Ausschreibung der Dienstleistung ÖPNV, um seine KVG zum Zuge kommen zulassen. Das ist rechtlich korrekt, aber es sollen sich laut EU-Verordnung auch Firmen aus der Region wie die aktuellen Subunternehmer auf die Direktvergabe bewerben dürfen. Dafür wurde die Direktvergabe ein Jahr lang öffentlich bekannt gemacht.

2. Die KVG, die nun vom Kreistag den Auftrag zum ÖPNV samt Zuschuss-Zusage bekommen hat, soll Aufträge innerhalb ihrer Leistung ausschreiben, wobei „eine Subunternehmerquote von 33 Prozent für von dritten Verkehrsunternehmen erbrachte Verkehrsleistungen nicht überschritten werden“ soll. Ausgeschrieben werden muss für 120 Tage, also spätestens ab 1. April.

Was bedeutet die KVG für den Salzlandkreis?

Wenn es um die Tochtergesellschaft KVG geht, spricht Landrat Bauer von „Tradition“, „Treuepflicht“ und „regionalem Willen“. Der Salzlandkreis will auch in Zukunft Zuschüsse von maximal 5,7 Millionen Euro im Jahr an die KVG zahlen. Denn man ist der Auffassung, dass sich der ÖPNV im großen Salzlandkreis gar nicht wirtschaftlich allein tragen kann.

Wie geht es im Streit jetzt weiter?

Weil Haubold Belege dafür fand, dass er ab August keine Buslinien mehr bekommen soll, hat er einen Antrag gestellt, um den ganzen ÖPNV im Salzland zu übernehmen, was sein gutes Recht ist. Den Antrag hat der Salzlandkreis aber als „unplausibel“ abgelehnt. Der Streit darüber liegt jetzt beim übergeordneten Landesverwaltungsamt. Dieses muss entscheiden, ob die Ablehnung des Antrags richtig war. Wenn Haubold in dem Verfahren Erfolg hat, hat er als Privatunternehmer ein Vorrecht auf die Übernahme des ÖPNV im Salzland. Damit wäre auch der Beschluss des Kreistags vom letzten Mittwoch für die KVG hinfällig. Da aber auch noch der Gang zum Verwaltungsgericht und dann zum Oberverwaltungsgericht möglich ist, kann sich die Sache noch Monate oder Jahre ziehen. Weil das Verfahren noch läuft, hat die KVG den „Zuschlag“ erstmal für zwei statt zehn Jahre bekommen.

Was ist, wenn Haubold den Streit gewinnt?

Wenn Haubold mit seiner Firma das Verwaltungsverfahren gewinnt, hat er den ganzen ÖPNV im Landkreis ab August unter sich. Er kann, gerade für die Startphase, wiederum Subunternehmer beauftragen. Die KVG als Gesellschaft des Salzlandkreises müsste aufgelöst werden. Auf der Kippe stünden 148 Mitarbeiter in Verwaltung und vor allem Busfahrer, 90 Busse und die Betriebshöfe in Aschersleben, Calbe und Bernburg. Busfahrer könnten sich bei ihm bewerben, sagt Torsten Haubold. „Wir sind gewerkschaftsgebunden und zahlen nach Tarif.“

Was, wenn die KVG den Streit gewinnt?

Dann würde alles so bleiben, wie es der Kreistag letzten Mittwoch beschlossen hat. Die KVG ist dann für den ÖPNV im Salzlandkreis zuständig. Sie kann dann maximal 33 Prozent ihres Auftrags an Subunternehmer vergeben. Haubold vermutet aber, dass er aufgrund der Zerwürfnisse dabei nicht zum Zuge kommen wird. Damit hätte seine Firma mit 30 Mitarbeitern keinen Auftrag mehr. Das Familienunternehmen, das seit 80 Jahren existiert, bediente bisher ein Viertel aller Linien im Landkreis.

Warum konnte nicht einfach alles so bleiben, wie es war?

Haubold wollte weiter mit seiner Firma RVS im Raum Staßfurt die Buslinien fahren. 2019 kam er aber zur Auffassung, dass das ab August 2020 nicht so bleiben wird: Unbezahlte Rechnungen, keine Vereinbarungen für August, neue Busse und höhere Zuschüsse für die KVG. Es flatterte auch das Schreiben ins Haus, dass die PNVG als ÖPNV-Betreiber in Staßfurt zum 31. Juli aufgelöst wird. In dieser Gesellschaft hatten die Firmen Winter aus Egeln und Haubolds Firma als Konzessionsinhaber den ÖPNV im Raum Staßfurt verantwortet. Weil die Konzessionen nun bis 2030 bei der KVG liegen sollen, sind sie nun darauf angewiesen, Aufträge von der KVG als Subunternehmer zu bekommen. Weil Haubold seine Existenzgrundlage bedroht sah, versucht er die Übernahme des ganzen ÖPNV im Kreis.

Wer sitzt im Aufsichtsrat?

Der Aufsichtsrat besteht aus fünf Kommunalpolitikern des Kreistages und dem Landrat und soll die Geschäfte der KVG als Tochter des Salzlandkreises überwachen. Im alten Aufsichtsrat (2014 bis 2019) waren Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Zander (SPD), Gerald Bieling (CDU), Gunnar Schellenberger (CDU), Johann Hauser (FDP/WIDAB), Ernst-Hermann Brink (Die Linke). Im neuen Aufsichtsrat (ab 2019, erste Sitzung erst am 16. März 2020) sind wieder Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Zander (kein Kreistagsmitglied mehr), Gerald Bieling, Johann Hauser und neu Reinhard Luckner (Die Linke) und Matthias Büttner (AfD).