Ein Bus der Hecklinger Firma Haubold auf dem Busbahnhof in Staßfurt.Archivfoto: René Kiel

Im Konflikt um die Neuregelung des Nahverkehrs im Salzlandkreis erhält das private Busunternehmen Haubold Rückendeckung.

Hecklingen l Wie ist das Stimmungsbild in der Stadt Hecklingen? Was sagen gewählte Volksvertreter zur aktuellen Entwicklungen bei der Neuregelung des Nahverkehrs im Salzlandkreis und die damit einhergehenden Debatte um das Busunternehmen Haubold? Was bedeutet der Betrieb für die Stadt, wenn er da ist und wenn er nicht mehr da wäre?

Antworten aus den Reihen aller Fraktionen machen deutlich, dass Mitglieder für die im Gänsefurther Gewerbegebiet „Bodewiesen“ ansässige Firma in die Bresche springen.

Stadtratschefin Ethel Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen/WGH) ist der Meinung, „dass hier ein privates Unternehmen, welches seit fast 100 Jahren besteht, aus dem Rennen geworfen werden soll.“ Sie fragt sich, wie dass in einer Gesellschaftsordnung, wo Privatwirtschaft im Vordergrund steht, möglich ist. Denn seit jeher sei Haubold ein wichtiges Unternehmen für die Stadt Hecklingen. „Die Firma ist ein zuverlässiger Steuerzahler und hat Arbeitsplätze geschaffen, welche sehr wichtig sind. Sie ist ein gut ausgestattetes und modernes Unternehmen. Unsere Stadt hatte noch nie Schwierigkeiten in der Zusammenarbeit mit der Firma Haubold.“

Wunsch nach Fortbestand

Im Gespräch mit den Bürgern hat die Fraktionsvorsitzende der WGH zudem festgestellt, dass es viele bedauerlich finden, dass „die Existenz der Firma Haubold in Frage gestellt wird, die immer und zu jeder Zeit ihre Aufgaben vollumfänglich wahrgenommen und erledigt hat.“ Weiterhin sei die Frage aufgekommen, ob sich der Kreistag mit seinen Ausschüssen intensiv mit dem Thema beschäftigt und die Folgen genau in die getroffenen Entscheidungen einbezogen habe.

„Noch ist die Angelegenheit nicht abgeschlossen. Da letztlich die gerichtliche Entscheidung noch nicht erfolgte“, teilt die Ortsbürgermeisterin aus Groß Börnecke mit. Sie wünscht sich, dass das Unternehmen in seinem Fortbestand nicht weiter gefährdet ist und in der Stadt Hecklingen als ein starker Betrieb verbleibt.

Für den Vorsitzenden der CDU-Fraktion im Stadtrat Randolph Schwabe-Bolze gehört Haubold „schon seit Menschengedenken“ zur Stadt dazu. Der Stadtrat aus Groß Börnecke spricht von einem „Beigeschmack der absoluten Herrschaft für die KVG.“ Die Begründung zur Entscheidung der Ausschreibung ist für Schwabe-Bolze nicht nachvollziehbar. Denn Haubold habe ja vorgerechnet, ohne Zuschüsse günstiger auszukommen, erklärt er sinngemäß. „Warum der Landrat dies gut heißt, ist mir unerklärlich. ... Ich denke, man sollte ein Unternehmen, was wir zum Glück hier noch haben, nicht zerstören, nur um zu zeigen, wer die Keule schwingt.“ Schwabe Bolze äußerte sich aufgebracht: „Hier geht es nicht um die Bürger, sondern um ein Machtspiel und alle, die dies ausnutzen, sollten sich schämen so mit einem Traditionsunternehmen umzugehen.“

„Es gehört als Unternehmen zu Hecklingen wie das Rohrwerk zu Cochstedt“, sagt Cochstedts Ortsbürgermeister Wolfgang Weißbart (Fraktion Aktionsbündnis Stadt Hecklingen/Die Linke). „Ich würde es sehr bedauern, wenn es jetzt auf Grund der aktuellen Situation in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen sollte, zumal es ja auch ein Unternehmen ist, dass Gewerbesteuern an die Stadt zahlt. Es war ja auch vornehmlich im Altkreis Staßfurt tätig.“

Weg finden, Unternehmen zu sichern

Roger Stöcker (SPD) sieht beide Seiten: „Die Firma Haubold ist ein Traditionsunternehmen - keine Frage. Und die aktuellen Entwicklungen stimmen mich sehr unzufrieden. Mein Menschenverstand sagt mir, dass man alles tun muss, um solch einem Unternehmen zum helfen, aber die Gesamtgemengelage scheint sehr komplex.“ Als Lokalpatriot habe er im Kreistag sicher größere Sympathien für die Firma Haubold als jemand von außerhalb, aber darauf alleine komme es nicht an. In den letzten Monaten habe er viele Gespräche mit allen Seiten geführt. „Meine bescheidene Meinung ist, dass da in der Vergangenheit viele Grundlagen für die heutigen Probleme geschaffen wurden.

Und nun haben wir den Salat.“ Fakt sei, meinte Stöcker: „Wenn es einen rechtlich und moralisch vertretbaren Weg gibt, das Unternehmen zu sichern, dann müssen wir diesen finden.“

Elke Atzler (CDU) schreibt kurz: „Haubold: das ist Tradition, das ist regional, das sind nette, hilfsbereite Busfahrer.“ Hecklingen und Haubold das gehöre einfach zusammen. „Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es ohne ist.“

Ein Interview mit dem Bürgermeister der Stadt Hecklingen zu seiner Ansicht der Debatte lesen Sie in der morgigen Ausgabe am Sonnabend, 18. Juli.