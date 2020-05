Naturfreunde aus Staßfurt sind sauer. Blühwiesen für Insekten wurden vom Stadtpflegebetrieb kurzgeschoren - ohne Vorankündigung.

Staßfurt/Hohenerxleben l „Das ist ein richtiger Stoß vor den Kopf“, sagt Christian Bank. Er kann es nicht fassen: Seit zwei Jahren planen er und die Naturfreunde von der Fachgruppe Faunistik und Ökologie Blühwiesen in Staßfurt. Die Fläche vor dem Wohngebiet an der Liethe hatte man gemeinsam mit der Stadt ausgesucht.

Hier sollte die erste Wiese für Insekten entstehen. Es war vereinbart, dass mit dem Rasenmäher hier nicht kurz gemäht, sondern anders gepflegt wird. Sogar Schilder sollen schon da gewesen sein. Die Stadtverwaltung hatte sich öffentlich zu dem Projekt bekannt, weitere Wiesen sollten folgen. Eigentlich sollte es schon im letzten Sommer summen, aber alles verzögerte sich. Die Naturfreunde warteten.

Doch am Dienstag und Mittwoch letzter Woche war der Stadtpflegebetrieb mit dem Rasenmäher an der Liethe. „Die Wiese wurde kurz und klein gemäht, auf drei bis fünf Zentimeter“, berichtet Christian Bank. Am Wochenende hatte er noch per Hand Hochstauden entfernt, damit sie nicht aussamen. Eigentlich hätten sich jetzt hier Insekten, Vögel und Co. tummeln sollen.

Bilder So sah die Wiese im Oktober 2019 aus. Das war nicht der Anblick, den man sich beim Stadtpflegebetrieb erhofft hatte. Foto: Richter/Doberstein



Weil der Rasenmäher nur Stoppeln und blanke Erde zurückließ. Foto: Richter/Doberstein



Auch in Hohenerxleben ärgert man sich zur Zeit über die Mahd. Foto: Richter/Doberstein



Aus dem Projekt ausgestiegen

Ein Anruf beim Stadtpflegebetrieb folgte sofort und überraschte ihn und die Fachgruppe: „Dort wurde mir mitgeteilt, dass sie aus dem Projekt ausgestiegen sind“, so Bank. Und dabei war man immer positiv auseinandergegangen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung hatten sich mehrfach vor Ort mit den Naturfreunden getroffen. Es wurde besprochen, wie die Wiese mit schonender Technik gepflegt werden soll.

Der Stadtpflegebetrieb bestätigt tatsächlich, dass man aus dem Projekt ausgestiegen ist und sich bewusst dazu entschieden hat, die Wiese wieder kurz zu mähen. Die Entscheidung hat der Leiter des Stadtpflegebetriebs auch nicht allein getroffen. Ingo Brüggemann teilt mit, dass er sowohl die Stadt als auch die Stadträte im Betriebsausschuss informiert habe: „Es wurde gemeinsam festgelegt, hier, vor einem Wohngebiet, solche eventuellen Blühwiesen nicht entstehen zu lassen.“

Für den Stadtpflegebetrieb hat die Blühwiese an der Liethe nicht funktioniert. Man war zwar bis 2019 ins Projekt involviert. „Die entsprechenden Flächen vor dem Wohngebiet der Erich-Weinert-Siedlung sahen jedoch nach kürzester Zeit katastrophal aus“, erklärt Ingo Brüggemann.

„Die hohe Wiese bot bei dem Ein- und Ausfahren der Fahrzeuge keine Sicht mehr auf den Straßenverkehr“, so Brüggemann weiter. Neuerdings wurde vermehrt Unrat auf die Wiese geworfen und das zog wiederum Ungeziefer an, das sich bis zu den Wohnhäusern hätte ausbreiten können.

Schonende Mähung im Herbst

Im Herbst 2019 wollte man die Wiese dann, wie vereinbart, schonend mähen. Dazu hatte sich der Stadtpflegebetrieb spezielle Technik für längeres Gras ausgeliehen. Das Mähen mit dieser Technik im Herbst musste allerdings abgebrochen werden. Die Fläche an der Liethe war zu uneben, das Gras zu hoch und voller Unrat.

Auch um wieder „einen schönen Anblick“ an dem Wohngebiet zu haben, so Brüggemann, wurde bewusst wieder kurz gemäht.

Die Nachricht aus Staßfurt hat sich schon bis Hohen-erxleben herumgesprochen. Auch dort ist eine Gruppe Naturschützer empört, die sich im Ort für Insekten- und Blumenwiesen einsetzt. Auch dort freut man sich nicht über die jüngsten Aktivitäten auf den Grünflächen.

„Staßfurt soll ja grüner werden“

Judith Doberstein, Hohenerxleben

Enttäuscht von der Stadt

Judith Doberstein schreibt über eine kurzgeschorene Wiese an der Bodebrücke: „Das war aber wieder kurz vor dem Umpflügen. Es sieht zum Kotzen aus.“ Auch hier hatte man den Stadtpflegebetrieb gebeten, den Mäher nicht allzu kurz einzustellen. „Staßfurt soll ja grüner werden“, gibt Doberstein sarkastisch das einstige Versprechen der Stadt wieder.

Christian Bank ist was Staßfurt betrifft enttäuscht: „Wir haben jetzt englischen Rasen, der trocken bleibt und von der Sonne ausgebrannt wird. Was sollen die Sprüche der Stadt, man bekenne sich zum Naturschutz?“

Der Fachgruppe war nicht mitgeteilt worden, dass die Sache gestorben ist und warum. Obwohl sie beim Projekt für die Blühwiese Initiator und Partner der Stadt war, Flächen ausgesucht und Pflege und Technik vorgegeben hat. Man habe eine feste Vereinbarung gehabt und die habe die Stadt einfach ohne Abstimmung gebrochen.

„Das stört mich an der Sache am meisten“, so Christian Bank, „wie man in dieser Stadt mit bürgerlichem Engagement umgeht“.