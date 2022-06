Naturschutz im Gutspark in Borne missachtet: So reagiert der Salzlandkreis

Die Kritik von Bürgern an den Arbeiten im ehemaligen Gutspark in Borne reißt nicht ab. Bürgermeister Sven Rosomkiewicz (CDU) wiegelt ab. Aber der Landkreis sieht Verstöße gegen den Naturschutz - und hat nun reagiert.

Der 1898 angelegte Park des ehemaligen Schlosses in Borne besticht durch seinen alten Baumbestand.

Borne - Der 1898 errichtete rund 3400 Quadratmeter große Gutspark in Borne, der sich durch einen alten Baumbestand auszeichnet, liegt vielen Bürgern des Dorfes am Herzen. Deshalb spendeten sie zusammen mit Firmen im vergangenen Jahr bei einer Sammelaktion insgesamt rund 6000 Euro, um das Rondell am Haupteingang von einem Gartenbaubetrieb aus Barby fachgerecht neu bepflanzen lassen zu können.