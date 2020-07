Fotografen aus dem Salzlandkreis haben im Nachthimmel den Kometen "Neowise" gesichtet und auf Bild festgehalten.

Unseburg/Schönebeck l Thomas Agit ist in der Nacht zum Montag ein toller Schnappschuss des Kometen "Neowise" gelungen. Der Himmelskörper, der nur alle 5000 bis 7000 Jahre zu sehen ist, ist derzeit mit bloßen Auge am Himmel erkennbar.

In den vergangenen Tagen waren Fotografen und Hobbyknipser aus dem Salzlandkreis unterwegs, um den Koloss bildlich festzuhalten. "Hab mir letzte Nacht mal um die Ohren geschlagen, das Wetter war günstig für den Kometen", berichtet Thomas Agit der Volksstimme. Auf dem Motiv ist er optisch über der Unseburger Mühle zu sehen. Thoralf Winkler aus Elbenau hat in der Facebook-Gruppe "Schönebeck fotografiert" einige seiner Aufnahmen mit einer Sichtung aus Elbenau veröffentlicht. Auch der bekannte Schönebecker Fotograf Ralf Freyer hat den "Star"-Kometen "Neowise" abgelichtet - über dem Ringheiligtum in Pömmelte.

Laut Thomas Agit sei er derzeit ab 23 Uhr am Abend bis in die frühen Morgenstunden gegen vier Uhr am nordwestlichen Himmel zu sehen. "C/2020 F3" leuchtet so hell wie ein Stern und ist durch seinen Schweif gut erkennbar. Auch in den kommenden Tagen wird er zu sehen sein.

Dass der Komet "Neowise" überhaupt zu sehen ist, liegt auch an seiner geringen Entfernung zur Erde. Astornomischen Berechnungen nach soll diese am 23. Juli 2020 "nur" noch 103 Millionen Kilometer betragen. Eine Gefahr geht von dem uralten Koloss aus Eis und Stein aber nicht aus.