Staßfurt

Was Neptun bei der Taufe da im Strandsolbad verteilt, ist nicht jedermanns Geschmack, gehört aber bei so einem Fest dazu. Und damit ist die Aktion Ferienpass offiziell gestartet. 2600 Exemplare wurden in Staßfurt bereits mit den Zeugnissen gratis verteilt. Nunmehr finden Ferienkinder auch die Jugendclubs am Strandbad (Sommerclub bis 11. August) und Albertinesee (24. Juli bis 16. August).

Wasserspaß mit Riesentieren

Zu einem tollen Wochenende lädt die Stadt am 15. und 16. Juli ein. Dann wird das Strandsolbad von 10 bis 18 Uhr zu Wasser und an Land von riesigen Wasserspieltieren und Luftkissen bevölkert. Besitzer des Ferienpasses, der auch an der Strandbadkasse für einen Euro für Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 25 Jahren - unabhängig vom Wohnort - erhältlich ist, haben natürlich auch zu dieser Veranstaltung freien Eintritt. Das Strandbad-Team ist zudem mit dem Verleih von SUP, Sonnenliegen und -schirmen für seine Gäste im Einsatz – in den Ferien täglich 9 bis 20 Uhr.