Nach dem Einbruch in eine Nettofiliale hatten die Täter den Markt durch Löschmittel so stark verunreinigt, dass dieser fast einen Monat geschlossen bleibt.

Staßfurt - Da hatten Einbrecher wohl ganze Arbeit geleistet: In der Nacht zu Donnerstag, 17. August, war der Nettomarkt in der Neundorfer Straße in Staßfurt von bislang unbekannten Tätern heimgesucht worden (Volksstimme berichtete). Die wüteten offensichtlich so heftig, dass der Discounter bis heute noch nicht wieder geöffnet werden konnte.