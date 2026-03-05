Der Verbandsgemeinderat Egelner Mulde legte sich auf Brücken-Neubau zwischen Tarthun und Groß Börnecke fest. Mit Förderung lassen sich die rund 830.000 Euro stemmen.

Egeln/Tarthun - Die aus dem Jahr 1940 stammende Brücke auf der Straße von Tarthun in Richtung Groß Börnecke befindet sich in einem schlechten Zustand und soll deshalb durch einen Neubau ersetzt werden. Dafür hatte sich der Verbandsgemeinderat bereits im vergangenen Jahr ausgesprochen. In seiner jüngsten Sitzung wurde dieser Grundsatzbeschluss bekräftigt und zugleich eine Variante festgelegt. Der Rat plädierte einstimmig für eine Spundwandgründung mit einer sogenannten Schneidenlagerung. Sie kostet nach Mitteilung des Projektleiters und Bauwerksprüfers Matthias Schulze vom Magdeburger Bauplanungsbüro Schulze zirka 830.000 Euro und bietet den Vorteil, dass dabei nur ein minimierter Erdaushub und somit geringste Entsorgungskosten anfallen.