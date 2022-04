Neue Absetzbecken bei Sodawerk von Ciech Soda in Staßfurt: Schluss mit Raubbau an der Natur

Das Sodawerk in Staßfurt will bis 2040 vier neue Absetzbecken bauen lassen. Ein Kommentar.

Wir Menschen sind die Könige der Welt. Zumindest benehmen wir uns so. Wir nehmen uns, was wir brauchen und scheren uns nicht darum, was mit ihr geschieht. Oder besser: Nicht genug. In viel zu vielen Bereichen steht Wirtschaft über Umweltschutz. Wenn ich an die Größe der geplanten neuen Absetzbecken nördlich von Staßfurt denke, wird mir schlecht.