Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hecklingen - Nach dem Tod der langjährig tätigen Allgemeinmedizinerin Elke Seidenberg im Jahr 2021 gab es in Hecklingen keine Hausarztpraxis mehr, und das in einem Ort mit immerhin knapp 3400 Einwohnern. Ihre Patienten mussten sich deshalb nach anderen Ärzten in Staßfurt und Umgebung umsehen, was besonders den Senioren, die nicht mehr mobil sind, schwer fiel. Hinzu kam, dass nicht jede Praxis aus Kapazitätsgründen auch neue Patienten aufnimmt.