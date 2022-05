Freizeitangebot Neue Bibliothek Staßfurt bietet Lesefreude und Spielespaß mit herrlichem Blick über den Stadtsee

„Mensch ärgere dich nicht“ oder mit der Gaming-Wall spielen, das können die jüngsten Besucher der neuen Staßfurter Bibliothek im Haus am See, während ihre Eltern oder Großeltern in Büchern oder Zeitungen schmökern. Und alles inklusive eines herrlichen Blicks über den Stadtsee.