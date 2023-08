Egeln - „Über die Ausrüstung aller acht Ortswehren der Egelner Mulde mit Tablets haben wir lange gesprochen. Das war schon im vergangenen Jahr vorgesehen. Aber da die Verbandsgemeinde ihr Defizit im Haushalt ausgleichen musste, mussten wir den Rotstift ansetzen“, sagte der Verbandsgemeinde-Bürgermeister Michael Stöhr (UWGE).

Deshalb habe man zuerst einmal nur für jeden der beiden Löschzüge diese Digitaltechnik anschaffen können. Die I-Pads, die mit einer robusten roten Hülle und einer Datenkarte für den mobilen Zugang ins Internet ausgestattet wurden, wurden in feierlicher Form im Feuerwehrgerätehaus in Egeln an die Ortswehren Egeln und Unseburg an den stellvertretenden Egelner Wehrleiter Patrick Drebenstedt und an den Unseburger Feuerwehrchef Dominic Lärz übergeben. „Damit sie in den Löschfahrzeugen nicht mehr in Leitz-Ordnern blättern müssen“, sagte Michael Stöhr. „Die anderen sechs Tablets“, so fügte er hinzu, „sind für die Haushaltsplanung im nächsten Jahr vorgesehen.“ Pro Tablet müssen knapp 600 Euro eingeplant werden.

„Das Tablet wird sofort nach Alarmeingang ausgelöst. Damit können sich die Kameraden dann den Einsatzort anzeigen lassen. Jeder, der diese Technik in die Hand bekommt, hat Zugriff auf alle Objekte in der Verbandsgemeinde“, sagte der Systemadministrator der Verbandsgemeinde Markus Bohne, der die kleinen Alleskönner eingerichtet hat. Die Tatsache, dass er selbst Feuerwehrmann ist, der bei Einsätzen der Egelner Wehr ausrückt und die Digitaltechnik selbst einsetzen kann, sei ein Riesenvorteil, sagte Michael Stöhr.

Zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Tablets

Die Tablets bieten eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten. So können die Kameraden damit beim Ausrücken die Navigationsfunktion starten und sich auf dem schnellsten Weg zur Einsatzstelle begeben. Bei den kommunalen oder öffentlichen Gebäuden und Einrichtung sehen die Feuerwehrleute schon bei der Anfahrt auf dem Bildschirm, um was für ein Gebäude es sich handelt, wie die Belegung aussieht und wie der Verantwortliche per Telefon zu erreichen ist. Zudem sind Informationen über die Gefahrgutstoffe hinterlegt, so dass der Einsatzleiter bei einem Unfall eines entsprechenden Lkw sofort erkennen kann, um welche Substanzen es sich handelt und was im Umgang mit ihnen beachtet werden muss. „Man kann auch die Hydrantenpläne hinterlegen“, machte der Rathauschef auf einen weiteren Vorteil aufmerksam.

Die Software, die jährlich 160 Euro kostet, bietet nicht nur einen schnellen Zugriff auf Informationen zu den Objekten inklusive Feuerwehr- und Rettungspläne und auf Kontaktdaten, sondern auch auf weit mehr als 4000 Rettungskarten zu allen gängigen Kfz-, Bahn- und Caravan-Herstellern. Zudem können die Tablets untereinander vernetzt werden, damit stehen dann allen Beteiligten Lagemeldungen und Einsatzinformationen sofort zur Verfügung akustisch wie visuell. Feuerwehrpläne können voll digital dargestellt und mit Zusatzinformationen gefüttert werden. Ferner können Checklisten für verschiedene Einsatzszenarien zur Unterstützung von Einsatzleitern beziehungsweise allgemein von Führungskräften hinterlegt werden.

Der Verbandsgemeinde-Wehrleiter Michael Kieler bedankte sich beim Verbandsgemeinderat und bei der Verbandsgemeinde für die Unterstützung. „Das ist der richtige Schritt in die Zukunft, dass wir als Wehren digital an der Einsatzstelle arbeiten und dokumentieren können und somit auch in der Einsatzführung die Organisation abbilden. Des weiteren können wir dadurch auch einen Lagefilm und die Voraussetzungen der Dokumentation schaffen. Und als Nebeneffekt haben wir dadurch auch Rechtssicherheit, damit wir später die Dokumentation an die Ermittlungsbehörden abgeben“, sagte er.

„Wir freuen uns, dass wir das jetzt umsetzen können“, sagte Patrick Drebenstedt, der das Tablet als enorme Erleichterung für die Ortswehr Egeln bezeichnete. „Wir können damit wesentlich schneller arbeiten. Damit wird auch die Nachbetrachtung und die Einsatzdokumentation einfacher“, fügte er als weiteren Pluspunkt hinzu. So könnten mit den Tablets zum Beispiel Fotos als Beweismittel angefertigt werden ohne die privaten Handys zücken zu müssen. „Das bringt uns enorm weiter“, so Patrick Drebenstedt.

Die Egelner Feuerwehr- Kameraden seien froh und glücklich, dass sie mit Markus Bohne einen erfahrenen Feuerwehrmann in ihren Reihen haben.