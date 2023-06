Bald ist Sommerpause. Doch die Planungen für die Spielzeit 2023/2024 sind abgeschlossen. Das Salzlandtheater in Staßfurt wird ab September wieder mit zahlreichen Höhepunkten aufwarten. Darunter eine Operette und Ballett.

Neue Highlights im Salzlandtheater in Staßfurt

Mit „Coppélia: Das Mädchen mit den Glasaugen“ bringt das Thüringer Staatsballett am 13. April kommenden Jahres ein echtes Highlight nach Staßfurt.

Staßfurt - In diesen Tagen rumpelt es mal wieder im Salzlandtheater in Staßfurt. Während im Foyer mitten in der Woche kaum Betrieb herrscht, ist klar vernehmbar, dass das im Obergeschoss anders ist. Tanzgruppen der Trainerin Victoria

Vavilova sorgen für Belebung. Die Schulkinder folgen den Bewegungen, wollen rhythmisch passend über den Boden gleiten. Da kann es natürlich auch mal lauter werden, wenn die Füßchen aufstampfen.