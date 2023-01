Förderstedt Neue Ideen für Jugendclub Atzendorf, den Albertinesee und den Straßenausbau

Was ist gerade wichtig im Ort? In einer losen Reihe werfen wir einen Blick in die Staßfurter Ortschaften und haken bei den Ortsbürgermeistern nach. Zum Auftakt: Peter Rotter für Förderstedt.