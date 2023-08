Egeln - Anne Jahn aus Tarthun hat ihre dreijährige Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten im Egelner Rathaus mit einem guten Abschluss beendet. Die feierliche Zeugnisausgabe erfolgte am Montag in einer Festveranstaltung im Magdeburger Rathaus für alle Auszubildenden der Kommunalverwaltung des Landes.

Am Dienstag, 1. August, konnte die frischgebackene Facharbeiterin in Egeln ihren Arbeitsvertrag für eine unbefristete Vollzeit-Stelle in der Verwaltung unterzeichnen. „Sie wird ab sofort im Bürgerservice der Verbandsgemeinde die Mitarbeiter in Ordnungsamtsangelegenheiten unterstützen. Anne hatte während ihrer Ausbildung schon Einblicke in diese Arbeitsaufgabe bekommen", sagte die Hauptamtsleiterin Dagmar Witzke, die die junge Frau in den vergangenen drei Jahren als Ausbildungsleiterin betreut hatte.

Die Tarthunerin freut sich über ihre Einstellung und ihre Stelle. „Das hatte ich mir gewünscht“, sagte Anne Jahn der Volksstimme. Ihr hat die Lehre im Rathaus nach eigenem Bekunden sehr gut gefallen. „Das war eine sehr gute Entscheidung hier anzufangen. Hier sind sehr nette Kollegen, ein sehr guter Chef und eine sehr gute Chefin“, lobte Anne Jahn ihre Mitarbeiter, den Verbandsgemeinde-Bürgermeister und die Hauptamtsleiterin.

Dagmar Witzke sagte: „Wir sind froh, dass wir ihr ein Arbeitsangebot machen konnten, das ihren Vorstellungen entspricht. Sie hat jetzt ein halbes Jahr Zeit sich einzuarbeiten. Danach werden wir mit ihr ein Entwicklungsgespräch führen.“

Gestern fiel im Egelner Rathaus auch der Startschuss für die Lehre von Hannah Köpke aus Borne, die ebenfalls Verwaltungsfachangestellte werden möchte. „Jetzt hat sie erst einmal Schnuppertage in den einzelnen Ämtern, um sich mit ihren neuen Kollegen, dem Umfeld und der Technik vertraut zu machen und zu sehen wie alles läuft“, sagte Dagmar Witzke, die mehr auf die praktische Arbeit von Hannah Köpke setzen will, zum Beispiel wie die Organisation in der Verbandsgemeinde organisiert ist. „Und dann gibt es einen Einführungstag an der Berufsschule in Magdeburg und danach im Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt“, fügte die Ausbildungsleiterin hinzu. Die praktische Ausbildung erfolge im Egelner Rathaus und die theoretische in Magdeburg.

Mit Hannah Köpke hat die Verbandsgemeinde wieder drei Lehrlinge. Elisa Liste beginnt nun das zweite Ausbildungsjahr und Cedric Grunst das dritte.