Staßfurt - Am Stadtsee in Staßfurt tummeln sich in diesen Tagen junge Menschen. Mit Sonnenbrillen sitzen sie auf den Bänken, lachen, trinken etwas und hören auch Musik. Ihr Blick geht dabei nach vorn auf eine große Freifläche. Eine freie Aussicht, die nicht immer so frei war. Was an einer kleinen Skulptur zu erkennen ist. Ein Modell der Johannis-Kirche zeigt, wie das Gotteshaus

aussah, das genau hier bis 1948 stand. Erst brannte das Kirchenschiff aus, im Jahr 1964 wurde der Turm abgetragen, der wegen der Senkungen durch den Bergbau eine Schiefstellung von 1,65 Meter hatte.