Der Egelner Bildhauer Volker Kups, dem auch das Gelände des ehemaligen Klosters Marienstuhl gehört, hat sich in Gotha mit einer Skulptur verewigt, die nach ihrem Transport aus dem Salzlandkreis in der thüringischen Stadt in feierlicher Form eingeweiht wird.

Egeln - Ein Kunstwerk aus Egeln wird heute auf dem Gelände des Maria-Magdalena-Hospitals in Gotha in feierlicher Form eingeweiht. Dabei handelt es sich um ein vor 1223 gegründetes und von 1716 bis 1719 ausgebautes ehemaliges Spital, in dem heute ein Jubiläum gefeiert wird.

„Dort befindet sich die erste Lazarus-Kommende, die sich in Deutschland gegründet hat. Dieser alte Ritterorden hat sich um Kranke, vor allen Dingen in Palästina gekümmert und hatte dann in Gotha zum ersten Mal eine Art Niederlassung in Deutschland gegründet und alte Menschen gepflegt“, berichtete der Egelner Bildhauer Volker Kups, der die Skulptur geschaffen hat und sich seit Jahren selbst in diesem Orden engagiert und in Egeln einen Konvent in Egeln eingerichtet hat. Der Künstler hatte vor Jahren das ehemalige Gelände des Klosters Marienstuhl erworben und sich dort niedergelassen.

Durch die Verbindung zum Lazarus-Orden ist der Auftrag der Stadt Gotha für eine neue Skulptur für das Maria-Magdalena-Hospital an Volker Kups herangetragen worden und durch die ganzen Gremien der Kommune gegangen.

Rund zwei Monate hatte der Künstler gebraucht, um aus einem großen, hellen und festen Sandsteinblock aus dem sächsischen Pirna eine Skulptur zu schaffen. In mühsamer Arbeit entstand unter Volker Kups geschickten Händen ein kniender Ritter, der sich über einen tot kranken Menschen beugt, welcher am Kopf sowie am Arm verbunden ist.

„Das ist das Symbol für die Hilfe“, erläuterte der Künstler unter Hinweis auf den Lazarus-Orden, eine christlich ökumenische Gemeinschaft, die internationale und nationale hospitalische Hilfe leistet. Eine Vorlage hatte Volker Kups für die Skulptur nicht. „Ich habe den Entwurf gemacht, der ist dann bestätigt worden“, sagte der Künstler.

Drei Teile und 4,5 Tonnen

Sein Kunstwerk besteht aus insgesamt drei Sandstein-Teilen mit einem Gesamtgewicht von rund 4,5 Tonnen. Ein größeres wird rund 20 Zentimeter tief im Boden eingelassen als Spritzwasserschutz. Darüber kommt das eigentliche Podest mittig und darauf dann passend die Skulptur.

„Es war viel Arbeit in kurzer Zeit. Ich hätte gern mehr Zeit dafür gehabt. Aber das ging nicht anders. Da habe ich alle angestellt. Deshalb musste auch meine Frau mit schleifen. Auch meine Tochter und meine Enkelin waren hier und haben ein bisschen mitgemacht“, sagte der Egelner und fügte hinzu: „Ich hatte mich gefreut darüber, das machen zu dürfen und war anfangs auch ein bisschen skeptisch, weil ich längere Zeit nicht mehr als Bildhauer gearbeitet hatte. Aber das ist wie mit dem Schwimmen. Was man einmal gelernt hat, kann man. Es war noch mal eine Herausforderung für mich gewesen. Dabei habe ich festgestellt, dass ich es noch kann.“

Bis es zur Auftragsvergabe gekommen sei, habe es in Gotha noch einiges zu klären gegeben. Dabei hatte auch der Denkmalschutz eine Rolle gespielt.