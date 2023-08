Egeln/Staßfurt - Der WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer und mit ihm etliche Kommunalpolitiker streben an, die Verlegung von neuen Trinkwasserleitungen in den 22 Städten und Gemeinden des ehemaligen Landkreises Staßfurt nicht mehr über die Gebühren zu finanzieren.

Stattdessen sollen die Grundstücksbesitzer wie das beim grundhaften Straßenausbau möglich war, mit regelmäßig wiederkehrenden Beiträgen statt einmaligen, hohen herangezogen werden. Doch das derzeit geltende Kommunalabgabengesetz (KAG) des Landes Sachsen-Anhalt lässt das nicht zu.

„Das KAG kennt für leitungsgebundene Einrichtungen nur Einmal-Beiträge und keine wiederkehrenden “, sagte der Landtagsabgeordnete Sven Rosomkiewicz (CDU).

Um das zu ändern war Andreas Beyer seit Februar des vergangenen Jahres bei sämtlichen Landtagsfraktionen in Magdeburg mit Ausnahme der AfD, weil letztere in dieser Angelegenheit nicht tätig werden wolle, weil sie dafür keine Unterstützung der anderen Fraktionen bekommen würde, sagte der Verbandsgeschäftsführer. Für den Vorschlag einer solidarischen Finanzierung seien alle Fraktionen offen gewesen. Die SPD habe im November zugesagt, diesen Vorstoß vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst des Landtages prüfen zu lassen, um zu erfahren, ob das rechtlich machbar sei. „Das ist leider nicht erfolgt“, sagte Beyer. Das hätten dann die Grünen übernommen, bei denen er Anfang Mai gewesen und denen er dafür dankbar sei. „Anfang Juli hat es dann eine Stellungnahme des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes gegeben mit dem Tenor, dass es rechtlich keine Bedenken gibt und durchaus möglich ist“, sagte der Verbandsgeschäftsführer.

Er hat die Hinweise der Landtagsverwaltung, bei denen es sich lediglich um Nuancen gehandelt hat, aufgegriffen und in seinen Gesetzesvorschlag einfließen lassen. Diesen habe er den Grünen geschickt, die das Ganze noch einmal dem Gesetzgebungs- und Beratungsdienst vorlegen wollen, sagte Beyer.

„Genau das war auch mein Wunsch, denn ich möchte natürlich alle Zweifel ausräumen“, sagte Sven Rosomkiewicz. Er möchte nicht, dass, wenn man sich mit dem Sachverhalt beschäftigt, etwas latent in der Luft hängt, dass es Bedenken des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes gibt.

Termin vor Sommerpause nicht zustandegekommen

„Deshalb hatten wir darüber gesprochen, dass das ein Stück weit überarbeitet wird und die Hinweise aufgegriffen werden. Ich wünsche mir vom Gesetzgebungs- und Beratungsdienst eine kurze Mitteilung: So könnte man das machen“, sagte der Landtagsabgeordnete.

Er wollte zu diesem Thema schon vor der letzten Landtagssitzung vor der Sommerpause ein paar Kollegen aus dem ländlichen Raum, der davon betroffen ist, zusammen trommeln zu einem kleinen Arbeitsgespräch. Das sei aus anderen Gründen noch nicht zustande gekommen. „Das habe ich mir gleich am Anfang nach der Sommerpause auf die Fahnen geschrieben. Einzelgespräche habe ich schon geführt zum Beispiel mit Thomas Krüger, der lange Bürgermeister war und aus der kommunalen Familie kommt“, sagte der CDU-Politiker.

„Es hat Vorteile, wenn sich alle an der Finanzierung dieser Investitionen beteiligen, umso kleiner ist die Summe für alle“, ist Sven Rosomkiewicz überzeugt. Bei Einmalbeiträgen müssten die Grundstücksbesitzer mit Kosten in Höhe von 5000 bis 10.000 Euro rechnen, wenn in ihrer Straße eine neue Leitung verlegt wird.

Beim Wirksamwerden des vom WAZV verfolgten Modells mit regelmäßig wiederkehrenden Beiträgen müssten die Grundstücksbesitzer im gesamten Verbandsgebiet alle fünf Jahre zirka 40 bis 50 Cent pro Quadratmeter bezahlen, sagte Andreas Beyer.

Wenn die bisherige Praxis beibehalten werden würde, die Erneuerung des Trinkwassernetzes weiterhin über die Trinkwassergebühren zu finanzieren, würde das die Verschuldung des Verbandes in die Höhe treiben, gab Rosomkiewicz zu bedenken. Bei einer Kreditaufnahme von rund drei Millionen Euro pro Jahr würden sich die Refinanzierungskosten für den Verband bei einer Laufzeit von 60 Jahren auf rund acht Millionen Euro fast verdreifachen, rechnete er vor.

„Wenn wir auf diesem Gebiet nichts tun, heißt das, dass wir in zehn Jahren bei einer Gebühr von 3,50 Euro je Kubikmeter sind“, hatte der Verbandsgeschäftsführer in der Juni-Stadtratssitzung in Hecklingen gewarnt.

Dem Vorwurf der SPD, dass die Mieter durch die Beiträge belastet werden würden, hält der CDU-Landtagsabgeordnete entgegen, dass das auch bei einer Umlage der Investitionskosten auf die Gebühren der Fall ist. „Wir wollen die Verbandsverschuldung in Grenzen halten, aber gleichzeitig auch eine sozialverträgliche Lösung“, fügte er hinzu. Der Gesetzgeber soll dazu mit einer Änderung des KAG die Möglichkeit schaffen. Die Umsetzung vor Ort entscheide dann die Verbandsversammlung, in der die Vertreter der Mitgliedsgemeinden bestimmen.