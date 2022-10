Neuer Solarpark für Hecklingen

Wie ein Investor dafür sorgen will, dass auch die Bürger der Stadt von der Photovoltaik in Zukunft profitieren können.

Hecklingen - Die Stadt Hecklingen wird für die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom immer interessanter. Neben den bereits vorhandenen Projekten und den in der Untersuchung befindlichen Photovoltaikanlagen auf einer Gesamtfläche von 92 Hektar in den Gemarkungen Cochstedt, Groß Börnecke und Hecklingen kommt ein weiteres Vorhaben in Hecklingen hinzu.