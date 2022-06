Neues Image für den Kaiserhof in Staßfurt

Ideen sind gefragt. Der Bürgerbeteiligungsprozess bei der Belebung des „Soziokulturellen Zentrums“ im Staßfurter „Kaiserhof“, nimmt Formen an. Die Bürger selbst sollen sich einbringen.

Staßfurt - Erst Gasthof und Hotel, dann Kino, später die Tafel. Der „Kaiserhof“ an der Bode hat im Herzen Staßfurts eine wechselhafte Geschichte hinter sich. Wenn es nach dem Willen engagierter Personen geht, dann wird die nächsten Monate und Jahre ein neues Kapitel aufgeschlagen. Der „Kaiserhof“ wird weiter Sitz der Tafel bleiben, es sollen aber in den zahlreichen Räumen weitere soziale Angebote etabliert werden. Der „Kaiserhof“ soll zu einem Begegnungszentrum mitten in Staßfurt werden. Die Staßfurter selbst sollen dabei helfen, dem „Soziokulturellen Zentrum“ Atem einhauchen.