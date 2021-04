Neues Testzentrum in Löderburg

Löderburg

„Wir wollen nicht herumsitzen, warten und hoffen bis wir wieder öffnen können“, sagt Anja Bertram. „Wir wollen arbeiten und müssen uns irgendwie über Wasser halten.“ Die Inhaberin der Gaststätte „Zum Salzfässchen“ hat gestern das „Testzentrum Löderburg“ eröffnet.

Viel einfacher ohne digitale Anmeldung

„Uns war es wichtig, im Ort eine Testmöglichkeit ohne digitale Anmeldung zu haben. Denn dazu sind viele ältere Menschen nicht in der Lage“, sagt Ortschaftsratsmitglied Steffen Becker (parteilos).

Der Ortschaftsrat unterstützt Anja Bertram, hat Aushänge gemacht und mit der Stadt Staßfurt arrangiert, dass die Testmöglichkeit auch auf der Internetseite der Stadt Staßfurt zu finden ist.

Im „Testzentrum Löderburg“ kann man ohne Anmeldung vorbeikommen oder eben anrufen, wenn man Termine für mehrere Menschen haben möchte. Man füllt vor Ort ein Formular aus und bringt den Personalausweis mit. Eine Anmeldung im Internet gibt es noch nicht und wird maximal nächste Woche zusätzlich eingerichtet.

Die frühere Kellnerin Jessica Koch wertet im „Salzfässchen“ die Nasenabstriche aus. Bertrams Ehemann Enrico Homann, der früher gekocht hat, gibt die Formulare an der Anmeldung aus und weist den Besuchern einen Platz fürs Testen zu. Ab 9 Uhr am Donnerstag kamen schon die ersten Bürger, die sich einem Schnelltest unterziehen wollten.

Der vierte Getestete am Donnerstag ist Ortsbürgermeister Danny Hempel (SPD). „Hut ab, dass ihr euch der Sache angenommen habt“, bedankt er sich beim Gaststätten-Team. „Testen ist ein wichtiges Angebot, das man einmal pro Woche annehmen sollte.“

Schulung für Gaststätten-Team

Innerhalb einer Woche haben die drei Kollegen den Gaststättenraum des „Salzfässchen“, wo wegen Corona lange kein Gast bedient wurde, in eine Teststrecke verwandelt und Plexiglasscheiben, Schutzanzüge und Co. besorgt. Dass im Prinzip jeder ein Testzentrum betreiben kann, hatten sie in den Medien gelesen. Der Salzlandkreis bietet eigens Schulungen an, die Personen als Tester befähigt.

„Wir haben uns mit dem Landkreis in Verbindung gesetzt, ein Konzept ausgearbeitet und am 8. April den Lehrgang über drei Stunden besucht“, so Anja Bertram. Sie und ihre Kellnerin Jessica Koch lernten dort vom DRK das Testen, Hygienevorschriften, Abläufe und Organisation.

Die Schnelltests an sich kauft die Gastronomin beim Testzentrum Magdeburg ein und geht in Vorleistung. Am Ende des Monats wird mit der Kassenärztlichen Vereinigung abgerechnet. „Wir müssen alles in einer Excel-Tabelle erfassen“, erklärt Anja Bertram. Falls positive Fälle unter den Getesteten sind, muss das ans Gesundheitsamt gemeldet werden.

Die Löderburger Kameraden lassen sich ab sofort am Tag ihres Dienstabends wöchentlich im „Salzfässchen“ testen. Auch Firmen, Vereine oder sonstige Gruppen können Termine im Block buchen.

Testzentrum Löderburg: Gaststätte „Zum Salzfässchen“, Staßfurter Straße 8a, Löderburg, Montag bis Freitag 9 bis 18 Uhr, Samstag 9 bis 15 Uhr, Telefon: 039265/537910, Handy: 0152/22179591. Ohne Anmeldung. Der Personalausweis muss mitgebracht werden. Der Schnelltest ist kostenlos. Es gibt bei Bedarf Bescheinigungen. Termine im Block sind für Firmen, Vereine etc. nach Vereinbarung möglich.