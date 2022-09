Neues Wohnen im alten Gymnasium in Egeln

Egeln - Lange hatte es gedauert, bis der Startschuss für den Um- und Ausbau auf dem Gelände des ehemaligen Gymnasiums Egeln fallen konnte. Der Dessauer Unternehmer Burchard Führer, der den Gebäudekomplex in der Lindenstraße nach dessen Stilllegung vom Salzlandkreis erworben hatte und rund neun Millionen Euro in ein modernes Seniorenheim investiert, sprach von einer unendlichen Geschichte mit dem Bauamt, dem Denkmalschutz und allen möglichen Institutionen. „Obwohl ich zugeben muss: Wir wurden vom Landrat durchaus intensiv unterstützt. Ich bin heilfroh, dass wir diese Phase endlich hinter uns haben. Denn sie hat eineinhalb Jahre länger gedauert als wir das in unseren schlimmsten Befürchtungen angenommen hatten“, sagte der Investor bei einer Baustellenbesichtigung in Egeln.