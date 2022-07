Neues Zentrallager der Tafeln in Sachsen-Anhalt nimmt Betrieb in Hohenerxleben auf

Umschlagplatz für Tafeln in Sachsen-Anhalt ist in Hohenerxleben ist seit dem 1. März im Einsatz. Der Vorsitzende der Tafeln erklärt, wie es weitergeht.

In diesem Gebäude in Hohenerxleben ist seit dem 1. März das zentrale Lager der Tafeln in Sachsen-Anhalt.

Hohenerxleben - Am 1. März ist das neue Logistiklager der Tafeln in Sachsen-Anhalt in Hohenerxleben in Betrieb gegangen. Es löst das Lager in Quedlinburg ab. Großspenden aller Art werden angenommen und verteilt. Volksstimme-Reporter Enrico Joo sprach mit Andreas Steppuhn, Vorsitzender der Tafeln in Sachsen-Anhalt, über das Lager.