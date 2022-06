Neundorf hat wieder einen Zahnarzt

Nur vier Monate stand der Bohrer still. Heidemarie Tappenbeck ist froh, für ihre Zahnarztpraxis in Neundorf ab Juli einen Nachfolger gefunden zu haben. Allerdings fehlt Marcus Ohlinger dann in Hecklingen.

Neundorf/Hecklingen - An ihrem vorletzten Arbeitstag in Neundorf war’s, als sich bei Heidemarie Tappenbeck ein junger Mann meldete. Ihre Zahnarztpraxis hatte also eine Zukunft! Die 65-Jährige ist glücklich, in Marcus Ohlinger „einen jungen engagierten Nachfolger gefunden zu haben“. Damit sei die zahnmedizinische Versorgung, vor allem der älteren Bürger hier weiterhin gewährleistet.