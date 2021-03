Die Bürgerinitiative Ortsumgehung, die eine Straßensanierung erwirken will, argumentiert mit der Verkehrssicherheit.

Neundorf l „Es ist ein Grauen“, sagt Martin Krause, mittlerweile wütend. Der Winter hat der Ortsdurchfahrt in Neundorf, wo er wohnt, weiter zugesetzt. „Der Flickenteppich auf der L72 weitet sich aus und wird immer mehr zu einem unerträglichen Zustand.“ Mit nur fünf Zentimeter Bitumenschicht als Straßenbelag und darunter Basaltsteinen wachse der Lärm seit immerhin 20 Jahren. Die Winterschlaglöcher wurden mittlerweile notdürftig vergossen - das führt zu weiteren Unebenheiten. Dazu noch Risse und Huckel am Straßenrand.



Ist die Verkehrssicherheit noch gegeben? Immerhin hätten die Behörden eine Verkehrssicherungspflicht. Bei 30 Zentimeter Straßengefälle von Fahrbahnmitte zum Gehweg, aber 50 km/h als erlaubter Geschwindigkeit könne etwa nicht stimmen, meint Krause. „Das hört der halbe Ort, wenn die Lkw leer oder voll beladen durchfahren und wir müssen diesen unmenschlichen Lärmpegel dulden“, so Krause.



Die zuständige Behörde ist aber auf der sicheren Seite. „Durch die zuständige Straßenmeisterei wird die Straßenverkehrssicherungspflicht jederzeit gewährleistet“, antwortet der Verantwortliche bei der Landesstraßenbaubehörde, Michael Schanz. Verkehrssicherheit muss nicht unbedingt nur vom Straßenzustand abhängig gemacht werden: „Bei Erfordernis wird entsprechende Warnbeschilderung aufgestellt und punktuelle Schadstellen werden im Rahmen der personellen und finanziellen Möglichkeiten saniert“, sagt Schanz.



Hintergrund ist hier die auch Haftungsfrage: Sobald die Behörde durch Schilder auf Gefahren hinweist, ist sie aus der Haftung quasi raus. Und dabei gibt es etliche Klageverfahren, die gegen die Landesstraßenbauverwaltung schon geführt wurden.



Der Zustand der Ortsdurchfahrt Neundorf wird also so bleiben. Die Bürgerinitiative kommt auch mit diesem Argument nicht weiter. Eine Sanierung der Straße - die wollten die Protestler erreichen, nachdem für eine neue Ortsumgehung eine eindeutige Absage kam - steht demnächst nicht an. „Ob und wann dies möglich ist, kann derzeit nicht gesagt werden“, so Schanz von der Landesstraßenbaubehörde.



Auch wenn die Bürgerinitiative dann die „Verkehrslärmschutzverordnung“ auf den Tisch packt, bringt sie das nicht weiter. Krause führt die „Richtlinien zum Lärmschutz“ und „Technischen Prüfvorschriften zur Korrekturwertbestimmung der Geräuschemission von Straßendeckschichten“ an. Im Namen seiner Mitstreiter der Bürgerinitiative fordert er ein neues Gutachten für die Strecke und „sofortige Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung“. Die letzte offizielle Lärmberechnung für die L72 ist überaltert und wurde eben „berechnet“ und nicht gemessen und hatte kaum Überschreitungen für Neundorf ergeben.



Krause und Co. wenden sich mit ihrer Forderung nun direkt an die Behörde: „Die Straßenplaner und Verantwortlichen sind herzlich eingeladen, sich diesen unerträgliche lautstarken Lärm von 5 bis 7 Uhr anzuhören. Dazu möchten Sie ein geeichtes Lärmpegelmessgerät mitbringen und diese Werte festhalten.“



Als Mitglied der Bürgerinitiative hatte Fred Hänsel, auch Stadtrat für Staßfurt (Die Linke, im letzten Jahr auch einen Petitionsantrag beim Landtag gestellt. Wegen der Pandemie konnten bis heute keine Unterschriften gesammelt werden. „Ich habe noch nicht einmal eine Reaktion dazu bekommen“, so Hänsel.



Stand heute ist, wie berichtet: Zuerst will die Landesstraßenverwaltung in Kooperation mit der Stadt Staßfurt die Bernburger Straße ausbauen. Die Planungen beginnen jetzt, gebaut werden soll bis 2024.