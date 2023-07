Sie gehören zu den Anliegern, die einen „Treff an der Litfaßsäule" für die Siedlung in Neundorf inklusive Bank, Blumen und Bierchen (und Brause für die Jüngsten natürlich) schaffen wollen: Frank Rögner (von links), Daniela Lange, Paul, Roman Kammermeier, Matthias Lange, Mandy Kammermeier, Heike und Flo Stops.

Neundorf - Eine Litfaß-Säule als Treffpunkt? Die gab’s quasi schon mal, als der Konsum an der Rathmannsdorfer Straße/Ecke Gustav-Klaue-Straße in Neundorf noch existierte. Flo Stops erinnert daran. Zuletzt war da an besagter Stelle noch „Freudis Getränkestützpunkt“. Auch so ein Treffpunkt, wie es eben solch kleine Läden auf dem Lande waren beziehungsweise selten noch sind. Die Litfaß-Säule musste mit dem Ausbau der Rathmannsdorfer Straße vor etwa vier Jahren weichen.