Sebastian Krautwald aus Staßfurt gehört zu den besten drei Newcomern beim "German Startup Award".

Berlin/Staßfurt l Bastian Krautwald ist ein höflicher Mensch. Wenn der 23-Jährige zur vereinbarten Uhrzeit an sein Telefon geht, erhellt sich seine Stimme am anderen Ende der Leitung. „Hey, lange nichts gehört. Wie geht‘s? Alles gut?“, sagt er dann. Das macht das Gespräch leichter, aber es wirkt auch nicht wie eine Floskel, sondern wie ernst gemeintes Interesse am Gegenüber. Das ist eben das Naturell. Und das hat ihm sicherlich auch geholfen, auf dem Startup-Markt Fuß zu fassen. Krautwald kann Menschen begeistern, von sich und seiner Idee überzeugen und stellt die Idee so dar, dass man nur noch nicken kann.

Im Jahr 2017 hatte Krautwald, der in Staßfurt geboren wurde und hier auch 2015 sein Abitur am Dr.-Frank-Gymnasium gemacht hat, zusammen mit Alexander Barge und David Meyer eine Idee entwickelt, die als „deineStudienfinanzierung“ immer größere Wellen schlägt. Mit ihrem Startup, wie das so heißt, greift das Trio Studenten auf der Suche nach finanzieller Absicherung unter die Arme. Die Studenten erfahren auf schnellem Wege, ob sie zum Beispiel Bafög bekommen oder einen Studienkredit und wie viel das sein könnte, noch bevor sie nach mehreren Wochen oder Monaten erfahren, ob sie wirklich Geld bekommen. Die Förderfähigkeit wird geprüft. Und das läuft gut. „Wir haben unsere Kundenzahl in den letzten drei Monaten verzehnfacht“, erzählt Krautwald. „Unser Ziel ist es, bis Ende des Jahres Marktführer zu sein.“

Seit drei Jahren kniet sich der heutige Berliner in diese Idee voll rein. Anerkennung ist natürlich, dass die Idee auf dem Markt funktioniert. Anerkennung ist aber auch die Nominierung für den German Startup Award. Der wurde am Donnerstag in Berlin am Kanzleramt vom Bundesverband Deutscher Startups erstmals verliehen. Und Bastian Krautwald war als „Bester Newcomer“ nominiert. Es hat nicht gereicht. Krautwald war unter den besten drei. Die Jury entschied sich aber nicht für ihn.

Ob er deswegen traurig ist? Krautwald lacht. „Nein. Es ist schön, es überhaupt bis dahin geschafft zu haben. Alle drei hatten die Auszeichnung verdient.“ Für ihn war es schon eine Auszeichnung dabei sein zu dürfen. Und er sieht das ja so: „Auch der Flixbusgründer war in einer Kategorie nominiert und hat keinen Preis bekommen.“ Was eben zeigt, wie viele gute Ideen da herumgeisterten.

Ursprünglich sollte Bundeskanzlerin Angela Merkel selbst die Auszeichnung begleiten. Sie wurde nun von Armin Laschet, der den CDU-Vorsitz anstrebt, vertreten. Auch Politiker anderer Parteien waren vertreten. Was Krautwald vor allem gut fand: „Man konnte sich unter den Gründern austauschen. Das war eine schöne und entspannte Runde. Es gab sehr viel Aufmerksamkeit für die Startup-Szene.“ Fazit: „Es war eine total coole Erfahrung.“

Krautwalds Startup wächst. Nächster Schritt ist eine mobile App, mit der Geld verdient werden kann. Der Staßfurter verrät nicht, wie viele Kunden „deineStudienfinanzierung“ genau hat. Aber es sind zehntausende Studierende. Das Startup wächst, obwohl es ja in 2019 nicht zum Deal in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ gekommen ist. Krautwald war dort mit seinen Gründerkollegen. Frank Thelen wollte 500 000 Euro investieren. Der Deal platzte, weil sich beide Seiten nicht auf eine Prozentzahl bei der Beteiligung einigen konnten. Es schadete nicht. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagt Krautwald. Er lacht wieder.