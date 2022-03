Niederschlagswassergebühren-Eklat in Hakerborn: Zu Unrecht 1000 Euro vom Konto abgebucht?

Sind in Hakeborn zu Unrecht Niederschlagswassergebühren erhoben worden? Die Überprüfung ist noch nicht abgeschlossen. Kritik gibt es dennoch. Der Verband Saale-Wipper weist sie zurück

Im Betriebsgebäude des Klärwerkes des ehemaligen Abwasserzweckverbandes ?Bodeniederung? in Hecklingen läuft auch das Regenwasser aus der Bodeniederung zusammen.

Hakeborn - Die vom Wasser- und Abwasserzweckverband „Bode-Wipper“ (WAZV) in Staßfurt angekündigte Überprüfung, ob und wie viele Kunden in Hakeborn zu Unrecht zur Zahlung von Niederschlagswassergebühren herangezogen wurden, ist noch nicht abgeschlossen. Das teilte WAZV-Geschäftsführer Andreas Beyer auf Anfrage der Staßfurter Volksstimme mit. „Es soll im September einen gemeinsamen Termin mit der Verbandsgemeinde geben“, so Beyer.