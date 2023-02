Reiner Göbel vom Junkers-Museum hat dem Staßfurter Geschichtsverein eine schriftliche und digitale Arbeit überreicht. Was mit der Arbeit jetzt passiert.

Staßfurt - Freude beim Staßfurter Geschichtsverein: In der jüngsten Vereinssitzung konnten die Mitglieder auch Reiner Göbel, Mitglied des Junkers-Museums in Bernburg-Strenzfeld, als Gast begrüßen. Er hatte im Vorfeld darum gebeten, in eigener Sache anwesend sein zu dürfen.