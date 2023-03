Noch viel zu tun an Straßen in Hecklingen

Hecklingen - Der Landesbaubetrieb will in diesem Jahr die Ortsdurchfahrt der Landesstraße 73, konkret die Staßfurter Straße, um- und ausbauen. Das hatte Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), am 30. Januar auf dem Neujahrsempfang der Stadt Hecklingen im Hotel „Stadt Bernburg“ angekündigt. Das werde in Abhängigkeit zu den kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten erfolgen, fügte sie dort hinzu.