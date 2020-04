Weil wieder mehr Kinder betreut werden, könnten die Kitas in Staßfurt und Umgebung an ihre Grenzen kommen.

Staßfurt l In den neun Kitas der Stadt Staßfurt ist der Anstieg an notbetreuten Kindern spürbar. Am gestrigen Mittwoch waren schon 115 Kinder in den neun Einrichtungen. Vor zwei Wochen waren es nur 33, als noch strengere Regeln für die Notbetreuung galten.

„Im Moment passt es noch“, sagt die Fachdienstleiterin bei der Stadt, Ina Siebert, über die neuen Anforderungen. Nach einem Erlass vom gestrigen Mittwoch können nun zwölf Kita-Kinder oder sechs Krippenkinder in einem Raum betreut werden.

Notbetreuung für alle Alleinerziehenden

Wenn ab Montag aller Wahrscheinlichkeit nach wieder Kinder von Alleinerziehenden, egal welcher Berufsgruppen, angenommen werden, muss man Räume und Personal genauer unter die Lupe nehmen. „Falls es eng wird, müssen wir gemeinsam mit dem Jugendamt umdisponieren“, so Siebert. Man könnte freie Plätze in anderen städtischen Einrichtungen nutzen oder bei freien Trägern anfragen.

„Von Tag zu Tag stellen mehr Eltern Anträge auf Notbetreuung“, so Siebert. „Aber wir werden das schaffen.“ Denn auf die Mitarbeiter sei Verlass: „Meine allerhöchste Anerkennung allen Erziehern, die zum Teil selbst zur Risikogruppe gehören und gerade jetzt einen so tollen Job machen.“

Auch in der Staßfurter Kita „Regenbogenland“ am Tierpark, die von der Volkssolidarität als freier Träger betrieben wird, rechnet man damit, dass am Montag alle Alleinerziehenden ihre Kinder wieder betreuen lassen können. „Es kommen von Tag zu Tag mehr Kinder“, berichtet Leiterin Kerstin Boße, auch wenn die Notbetreuung hier mit aktuell sechs Kindern in der Krippe, drei in der Kita und drei im Hort sehr gering ausfällt.

„Nächste Woche werden es mehr“, so Boße. Dass immer dieselben Erzieher dieselben Kinder mit einer Maximal-anzahl pro Raum betreuen, „bekommen wir gut hin, wir haben große Räume und die Krippe ist geteilt“, so Boße.

Lebenshilfe: Engpässe deuten sich an

Bei der Lebenshilfe Bördeland, die in drei Kitas in der Stadt Staßfurt aktuell 21 Kinder betreut, in Hecklingen 50 Kinder (vier Kitas) und in der Egelner Mulde 61 Kinder (vier Kitas), kann es schon enger werden. Mit dem neuen Erlass haben sich die Zahlen der Notbetreuung kaum geändert, aber „es kommt eine Welle auf uns zu“, sagt Lebenshilfe-Geschäftsführer Stefan Labudde. „Es zeichnet sich ab, dass es in einigen Einrichtungen zu Engpässen kommen wird“, so Labudde. Platz- und Personalmangel in manchen Kitas: „Es ist kein Super-Gau, aber wir müssen die Situation in jeder einzelnen Einrichtung bewerten und dann wohl kreativ werden.“ Dazu spreche man sich mit Gesundheits- und Jugendamt sowie den Eltern ab.

Die Situation ist für die Lebenshilfe Bördeland wie für alle Kita-Betreiber eine Herausforderung, zumal der Erlass erst am Dienstag vorlag. „Sicher ist aber, dass alle Eltern, die für die Notbetreuung infrage kommen, auch einen Anspruch darauf haben und wir das regeln werden“, so Labudde.

Familienalltag in geregelten Bahnen

Staßfurts Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) begrüßt die Neuerung: „Das ist ein weiterer wichtiger und behutsamer Schritt zu mehr Normalität, was den Familienalltag und dessen Planbarkeit und Strukturierung anbelangt. Eltern können ihren Job wieder besser mit der Familie vereinbaren.“ Dass alle Alleinerziehenden ab Montag wieder Anspruch auf Betreuung haben sollen, sei längst überfällig, „weil gerade dieses Familienmodell aktuell – aber auch immer schon – eine besondere Herausforderung ist.“

Gute Nachrichten gibt es auch von der Landesregierung: Für den Mai müssen Eltern in ganz Sachsen-Anhalt, wie für April schon, keine Kita-Gebühren bezahlen.