Am Frühjahrsputz auf dem Bolzplatz in Groß Börnecke hatten nur sechs Einwohner teilgenommen. Mit dabei war auch Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (3.v.l.).

Groß Börnecke. - Ortsbürgermeisterin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen) war am Sonnabendvormittag sichtbar enttäuscht darüber, dass sich mit ihr nur weitere fünf Groß Börnecker zum Arbeitseinsatz auf dem Bolzplatz eingefunden hatten.

Dazu hatte der Ortschaftsrat die Einwohner des Dorfes schon vor Wochen aufgerufen. Diese Einladung war in der Volksstimme, über die sozialen Medien sowie über Plakate im Ort verbreitet worden. Ziel dieser Aktion war es, den Ortsteil Groß Börnecke der Stadt Hecklingen ein wenig schöner zu machen.

Ehrenamt als Abzocke?

„Die Leute haben einfach keine Lust mehr. Überall werden sie nur abgezockt und dann sollen sie ehrenamtlich, also ohne Geld, etwas tun“, sucht die Vorsitzende des Kultur- und Heimatvereins Marina Feldheim, die auch Ortschaftsratsmitglied ist und am Sonnabend mit dabei war, nach einer Erklärung für die geringe Teilnehmerzahl. „Aber wir machen das ja nicht für die Politiker, sondern für unseren Ort. Da hätten wir uns mehr Zuspruch von den Groß Börneckern gewünscht“, fügte Marina Feldheim hinzu. „Die Initiatoren hatten sich das Ziel gestellt, mit ihrem Frühjahrsputz die 50 Teilnehmer in Hecklingen zu toppen. Das ist nicht passiert“, bedauert Ethel-Maria Muschalle-Höllbach. Sie bedankt sich bei den wenigen Leuten, die dennoch gekommen waren und an diesem Vormittag fleißig dafür gesorgt hatten, den Bolzplatz vom Unrat zu befreien, der sich dort angesammelt hatte. So kamen am Ende vier pralle Müllbeutel zusammen.

Die Ortsbürgermeisterin freut sich darüber, dass die Erzieherinnen der örtlichen Kindertagesstätte „Sonnenschein“ der Volkssolidarität mit den Mädchen und Jungen im Vorfeld Müll in Groß Börnecke eingesammelt hatten. Darüber hinaus habe die Familie Goldgräbe auf dem Friedhof des Ortes gearbeitet, um das wuchernde Efeu zu beseitigen, sagte Ethel-Maria Muschalle-Höllbach.