Im Strandsolbad (Foto) und am Albertinesee ist die Saison nach zweitätiger Verlängerung endgültig vorbei.

Staßfurt - „Ich finde es wirklich schade, dass das Strandbad seit Montag geschlossen hat“, meint unsere Leserin Bärbel Richter. Schließlich werde es nochmal ziemlich warm. Am Sonntag sei das Bad nochmal gut besucht gewesen. „Da sollte die Stadtverwaltung mal flexibler sein, wenn der September so schön warm ist“, findet die Staßfurterin.

Bürgermeister erklärt Schließung

Bürgermeister René Zok (CDU) reagiert auf den Bürgerhinweis wie folgt: „Der Stadt ist es gelungen, für die Badesaison 2023 ausreichend qualifizierte Rettungsschwimmer einsetzen zu können, so dass die Bäder vollumfänglich geöffnet werden konnten.“ Das sei nicht in allen Freibädern im Land die Regel gewesen.

Das Team in den städtischen Freibädern Albertinesee und Strandsolbad habe „mit viel Engagement, Einsatzbereitschaft und Mehrarbeitszeit die diesjährige Badesaison gemeistert, was viele positive Bewertungen der Besucher bestätigen“, so Zok weiter.

Rettungsschwimmer nur Saisonkräfte

Und er erklärt: „Generell erfolgt die Personalbedarfsplanung für die jährliche Badesaison der Freibäder für den 15. Mai bis zum 15. September, wobei die saisonal beschäftigten Rettungsschwimmer hauptberuflich noch anderen Tätigkeiten nachgehen und zum größten Teil nur stundenweise während der Ferien oder am Wochenende eingesetzt werden können.“

Die Stadt Staßfurt war mit dem vergangenen Wochenende bereits in der Verlängerung. Der Betreiber des Löderburger Sees lässt derweil baden, solange es das Wetter erlaubt.

Bad wird winterfest gemacht

Für die städtischen Bäder sagt der Bürgermeister: „Planmäßig nehmen nun die Mitarbeiter der Freibäder ihren durchaus verdienten Jahresurlaub, was während der Badesaison nicht möglich ist.“ Jetzt würden planmäßig die Vorbereitungen für die Winterfestmachung sowie Instandsetzungsmaßnahmen beginnen, welche im Vorfeld terminlich auch vereinbart worden seien.

Die Stadt betreibe einen großen finanziellen Aufwand, um beide Freibäder für die Gäste attraktiv zu gestalten und auch mit der notwendigen Badeaufsicht abzusichern. „Es ist uns jedoch nicht möglich, optional Personal vorzuhalten, um die Saison zu verlängern“, so Zok. Zumal das Wetter ab Mitte September eher unbeständig sei, die Nächte und somit auch die Wassertemperaturen sich dann schon stark abkühlen würden.