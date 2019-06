Vor der Kita Spatzennest in Staßfurt musste eine große Menge Altöl von der Straße entfernt werden. Die Polizei schließt einen Zufall aus.

Staßfurt l Wer kann etwas gegen Kinder haben? In ihrer liebenswürdigen Unschuld bringen sie Außenstehende zum Schmunzeln. Und doch muss es Menschen in Staßfurt geben, die mit Kinderlachen nichts anfangen können. Denen es egal ist, wenn die Dreikäsehochs nachhaltig verunsichert werden.

Wieder gab es einen bedauerlichen Vorfall. Nach den Einbrüchen in die Kitas „Struwwelpeter“, „Bergmännchen“ und „St. Martin“ sowie dem Einbruch ins Dr.-Frank-Gymnasium Staßfurt hat eine Ölspur vor der städtischen Kita „Leopoldshaller Spatzennest“ für Aufsehen gesorgt. Eine Ölspur an sich ist nicht außergewöhnlich. Die Feuerwehr rückt immer mal wieder zu Einsätzen aus, um den Schmierfilm zu beseitigen, der meist von Pkw stammt. Vorm „Leopoldshaller Spatzennest“ hatte die Ölspur allerdings eine neue Qualität wegen der großen Menge. „So etwas kommt selten vor, das ist bei uns neu“, sagt Marco Kopitz, Polizei-Pressesprecher im Salzlandkreis. Natürlich verlängert sich der Bremsweg massiv. „Man kann von Glück reden, dass nichts passiert ist.“

Kein Zufall

Der Verdacht steht im Raum, dass die Ölspur nicht zufällig auf die Straße geriet, also kein Auto der Verursacher ist. „Acht Kanister wurden gefunden, vier davon waren leer“, sagt Kopitz. Diese wurden hinter einem Zaun auf fremdem Gelände gefunden. „Möglich, dass die Kanister illegal entsorgt worden“, so Kopitz. Die Polizei ermittelt. „Bisher haben wir keine weiteren Ansätze“, sagt der Polizeisprecher. Hinweise nimmt die Polizei dankend entgegen. Ob dabei ein Zusammenhang mit den Einbrüchen besteht? „Wir halten uns an Fakten. Dafür gibt es keine Hinweise. Rein theoretisch kann das aber sein“, so Kopitz.

Die Täter müssen in den Nacht- oder frühen Morgenstunden am Mittwoch das Öl auf der Straße verteilt haben. Kurz vor sechs Uhr rückten Feuerwehr, Polizei, Ordnungsamt, Umweltamt und Stadtpflegebetrieb aus, um die Ölspur zu beseitigen. Beim sogenannten „Abstumpfen“ wurde Ölbindemittel eingesetzt. „Das haben wir zusammen mit dem Öl aufgesaugt“, so Rainer Busse, Teamkoordinator Straße beim Stadtpflegebetrieb. Immerhin: Das Öl blieb auf der Straße. Das Umweltamt des Salzlandkreises war zwar vor Ort. Aber: „Wir haben keinen Handlungsbedarf gesehen. Das Öl ist nicht ins Erdreich eingesickert“, sagt Pressesprecher Marko Jeschor.

Zweistündiger Einsatz

Der Schock sitzt tief. „Das ist eine riesengroße Sauerei. Man kann nur den Kopf schütteln“, sagt Julia Föckler, Referentin des Oberbürgermeisters. Zwei Stunden dauerte der Einsatz. „Die Ölspur wurde zügig beseitigt. Der Kita-Alltag wurde nicht gestört. Es gab nur kleinere Einschränkungen“, so Föckler. Eltern, die ihre Kinder in der Kita abgaben, mussten ein paar Meter mehr laufen als sonst. Das war aber ein verschmerzbarer Umweg.