Der 13. Tag der Egelner Mulde wurde gefeiert. Der Egelner Bürgermeister Luckner übergab den mit Bier gefüllten Pokal an den nächsten Ausrichter - Hakeborn.

