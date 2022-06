Ortschaftsräte vermissen Strompreise und Anschaffungskosten in Staßfurter Konzept

Rathmannsdorf/Staßfurt - Sind die absehbar steigenden Strompreise berücksichtigt? Schafft es das Netz in Staßfurt überhaupt, den Bedarf zu decken? Mit solchen Fragen stellt Ortschaftsrat André Dorow (Wir für Rathmannsdorf, WfR) das Konzept zur Elektro-Mobilität in Frage, welches die Stadt Staßfurt zur Beratung und Beschlussfassung in dieser Woche in die Ortschaftsräte brachte.