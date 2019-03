„100 Jahre Stadtrecht Leopoldshall“ heißt eine neue Ausstellung im Staßfurter Museum.

Staßfurt l Leopoldshall hat eine außergewöhnliche Entwicklung genommen. Kaum hatte das Dorf durch den Bergbau an Größe und Bedeutung gewonnen, in dessen Folge Leopoldshall sogar Stadtrecht erhielt, verlor es 1946 auch schon wieder seine Selbstständigkeit an Staßfurt.

Erinnert man sich eigentlich noch an die Geschichte Leopoldshalls? Genau das ist der Punkt, warum Hartmut Wiest diese Sonderausstellung forciert hat. „Die Idee dazu wurde Anfang 2018 im Kulturausschuss geboren. Solche Jubiläen werden in Ortsteilen auch gefeiert“, meint Wiest, „Und Leopoldshall war sogar eine Stadt. Die Ausstellung soll helfen, die Geschichte Leopoldshalls wieder mehr ins Bewusstsein zu rücken.“

Denn schon zu DDR-Zeiten sei die Identität der Leopoldshaller verdrängt worden. „50 Prozent der Straßennamen sind nach 1945 geändert worden“, so der waschechte Leopoldshaller. Ja, da waren einige Nazi-Größen darunter. Aber überwiegend erinnerten die Straßennamen an Mitglieder des Anhaltinischen Fürstentums, was die Funktionäre nach dem Zweiten Weltkrieg mit Kapitalismus und Monarchie verbunden hätten, erklärt Hartmut Wiest. Als Beispiel nennt er die Friedrichstraße, die heute Bindemannstraße heißt oder die Leopoldstraße – in Anlehnung an den Herzog von Anhalt – wurde in Kalkstraße umbenannt.

Wiest sieht auch solche Geschichten erwähnenswert wie die der Karlstraße – ursprünglich mit C geschrieben in Erinnerung an den letzten Herzog Alexander Carl von Anhalt-Bernburg. „Aber das wurde zu DDR-Zeiten auf Karl Marx interpretiert.“

Die Kommunisten nutzten die Nachkriegswirren und ließen Leopoldshall ohne Ortsvertretung.

Der Geschichtsfreund nennt wichtige Jahreszahlen für Leopoldshall: 1872 Gründung der Gemeinde, 1919 Verleihung Stadtrecht – bis zum 1. April 1946, als es mit Staßfurt zusammengelegt wurde. „Die Kommunisten nutzten die Nachkriegswirren und ließen Leopoldshall ohne Ortsvertretung“, bemerkt Hartmut Wiest.

Auch die „starken Änderungen in der Bevölkerung durch die beiden Weltkriege“ hätten große Anteile am Identitätsverlust. Durch die Industrialisierung seien zahlreiche Zuzüge passiert. „Und nach 1945 hat sich das sogenannte Kapital durch Enteignung verflüchtigt. Mit ihm das Bürgertum. Nicht zuletzt natürlich auch, weil sich ein Teil für die NSDAP engagiert hat.“

Andererseits sei der Einwohnerschwund durch den Zuzug „ausgebombter“ Magdeburger und Tausender Vertriebener aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten kompensiert worden, weiß Wiest. „Damit fing es an, dass immer mehr Identität verloren ging. Leopoldshall hatte bis zur Eingemeindung 8000 Einwohner – mehr als Hecklingen. 1944 bei der letzten Erhebung des Leopoldshaller Magistrats waren es sogar 8500.“ 1992 hätten von insgesamt 25 500 Staßfurtern 13 000 im Gebiet von Leopoldshall gelebt.

Straßennamen wie Grenzstraße oder Zollstraße erinnern im übrigen heute noch an die einst geteilte Stadt.

In Zusammenarbeit mit dem Staßfurter Grafiker Klaus Grabert habe er das Wappen Leopoldshalls rekonstruiert. Es zeigt ein Ährenfeld mit Ritterhelm, darunter Schlegel und Eisen sowie eine Waage – Symbole für das Land der Ritterflur, das der neuen Gemeinde zugewiesen wurde, für den Bergbau sowie den Handel.

Hartmut Wiest will nach wie vor eine örtliche Vertretung, allerdings für die gesamte Stadt Staßfurt. „Das steht bei der Unabhängigen Wählervereinigung Salzland noch immer auf der Agenda“, bemerkt der auch als Stadtrat ehrenamtlich tätige Leopoldshaller und argumentiert: „50 Prozent der Stadträte kommen aus den Dörfern ringsum und bestimmen über Staßfurt. Die haben ebenso wenig Bezug zur Kernstadt wie andersrum.“

Das Begehren der Unabhängigen Bürgervertretung Staßfurt im Stadtrat, einen Ortschaftsrat für Staßfurt zu schaffen, ist übrigens im vergangenen Jahr vom Stadtrat mehrheitlich abgelehnt worden. „Es muss ja kein großer Ortschaftsrat sein. Das Verhältnis muss passen“, unterstreicht Wiest. Dem Ortsteil Athensleben würden seiner Meinung nach auch drei Vertreter genügen.

„Für Staßfurt, inklusive Leopoldshall würden vielleicht fünf bis acht Leute reichen.“ Eine nachträgliche Trennung der Stadt in zwei Ortsteile lasse der Gesetzgeber im übrigen nicht zu, ist sich Hartmut Wiest schon bewusst. „Das würde auch keinen Sinn machen bei 15 000 Einwohnern, die die Kernstadt noch hat. Aber auch die muss vertreten sein.“

Und er unterstreicht nochmals: „Jeder Ortsteil sollte sich identifizieren können und eine selbständige Ortsvertretung haben.“ Wiest hält es für möglich, die bei der übernächsten Kommunalwahl ins Auge zu fassen.

Und er kommt nochmal auf die Ausstellung zurück: „Die Sonderausstellung sollte zur ständigen Ausstellung im Museum werden. Bis auf den Bergbau ist nicht viel aus der Geschichte Leopoldshalls hier vorhanden.“ Hartmut Wiest betont, dass „die inhaltliche Vorarbeit von Ernst Laue stammt“.

Für die Ausstellung „100 Jahre Stadtrecht Leopoldshall“ hat die Stadt Staßfurt 16 Schautafeln anfertigen lassen. Die Exponate in den Vitrinen sind Leihgaben von Bürgern und der evangelischen Kirchengemeinde Leopoldshall.

Kritik gab es bei der gut besuchten Ausstellungseröffnung übrigens von Museumsfans nicht nur wegen der nachmittäglichen Eröffnung (sonst 10.30 Uhr), sondern auch wegen der leeren Vitrinen im Raum davor, den die Besucher zur Sonderausstellung durchqueren müssen. Die Leere – auch in den übrigen Räumlichkeiten für Sonderausstellungen (Treppenaufgang und Zimmer im Obergeschoss) hat allerdings ein Ende, wenn am Sonntag, 17. März, drei weitere Sonderausstellungen – wie sonst zuvor 10.30 Uhr – eröffnet werden.

Neben der Sonderausstellung „100 Jahre Stadtrecht Leopoldshall“ laufen dann bis Donnerstag, 9. Mai, „Geschichten, Legenden, Fantasy – die kleine Welt in Zinn“ vom Freundeskreis Zinnfiguren Magdeburg e.V., „Sportgeschichte in Schwarz-rot-GOLD“ von André Soutschek aus Köthen und „Impressionen aus der Heimat und darüber hinaus“ von Andy Jahr aus Rathmannsdorf.