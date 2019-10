Das Bundesverkehrsministerium räumt dem Hecklinger Stadtrat keine Chancen ein, noch vor 2030 berücksichtigt zu werden.

Hecklingen/Schneidlingen l Die Antwort, die Bürgermeister Uwe Epperlein (Wählergemeinschaft Hecklingen) vom Bundesverkehrsministerium auf ein Schreiben des Stadtrates erhielt, ist für die Hecklinger Kommunalpolitiker eher ernüchternd. „Eine nachträgliche Aufnahme von Vorhaben während der Laufzeit des gültigen Bedarfsplans für die Bundesfernstraßen von 2016 wäre nur mit Zustimmung des Deutschen Bundestages möglich. Besondere Fachaspekte, die den Ausnahmefall einer erneuten Befassung mit einer Ortumfahrung Schneidlingen nahelegen würden, sehe ich leider nicht“, heißt es im Schreiben des Referatsleiters für den Straßenbau, Frank Süsser.

Der Hecklinger Stadtrat hatte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unter Hinweis auf die Übernahme des insolventen Verkehrsflughafens Cochstedt durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gebeten, die Ortsumgehung Schneidlingen doch noch in den Bauplan des Bundes bis 2030 aufzunehmen. Das war 2016 abgelehnt worden.

Süsser schrieb Epperlein, er könne dessen Enttäuschung über die Nichtberücksichtigung der Ortsumgehung Schneidlingen verstehen. „Gemäß Bundeshaushaltsordnung ist jedoch auch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur verpflichtet, bei hiesigen aus Steuermitteln erfolgenden Ausgaben die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit zu beachten“, so der Referatsleiter Straßenbau.

Steigender Verkehr

Er schließt nicht aus, dass hoffnungsvolle Entwicklungen des Flughafens Cochstedt in den nächsten Jahren einen steigenden Ausbaunutzen der vorhandenen Infrastruktur zur Folge haben könnten. Das Landesverkehrsministerium in Magdeburg habe ihm auf Nachfrage grundsätzlich bestätigt, dass mit Übernahme des Flughafens durch das DLR als Nationales Erprobungszentrum für unbenannte Luftfahrtsysteme Ansiedlungspotentiale für Unternehmen in der Region bestünden. „Ein deutlicher Zuwachs an Verkehren über die B 180 wird seitens des Landes derzeit allerdings nicht erwartet“, so Süsser.

Die Antwort aus der Bundeshauptstadt stößt im Hecklinger Rathaus auf Kritik. Stadtratschefin Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (Wählergemeinschaft Hecklingen) sprach von einer oberflächlichen Stellungnahme, denn in der Kürze der Zeit habe das Ministerium den Sachverhalt gar nicht gründlich prüfen können.

„Wir sind froh, dass der Flughafen Cochstedt einen neuen Besitzer gefunden hat“, sagte die Kommunalpolitikerin. Dazu gehöre aber auch eine schnellere und bessere Erreichbarkeit des Airports. Aus diesem Grund habe das sachsen-anhaltische Verkehrsministerium vor Jahren die Planungen für eine Ortsumfahrung in Angriff genommen. „Das hat nach unserem Kenntnisstand rund vier Millionen Euro gekostet. Die dürfen nicht in den Sand gesetzt sein. Dazu wird es aber unweigerlich kommen, denn bei einer erneuten Beplanung nach 2030 muss alles noch einmal aufwändig untersucht und überarbeitet werden“, sagte Muschalle-Höllbach. Sie wirft dem Bundesverkehrsministerium mangelndes Verantwortungsbewusstsein vor, wenn es so mit Steuergeldern umgeht.

Die Stadtratschefin hält auch die Begründung des Ministeriums, dass eine Ortsumgehung Schneidlingen nicht wirtschaftlich sei, für zynisch gegenüber den Anwohnern der Ortsdurchfahrt. Sie müssten seit Jahren neben der unerträglichen Lärmbelästigung, auch jede Menge Abgase und Feinstaub ertragen.

Muschalle-Höllbach kündigte an, sie werde sich jetzt an Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU), einen Befürworter der Ortsumgehung Schneidlingen, wenden und versuchen ihn mit ins Boot zu holen. Von der Bundesebene habe leider nur der Bundestagsabgeordnete Jan Korte (Die Linke) der Stadt Hecklingen Unterstützung zugesagt. „Von den anderen Parteien gab es bisher keine Reaktion“, bedauert Muschalle-Höllbach.

Vom Hecklinger Bürgermeister Uwe Epperlein war gestern keine Stellungnahme zu bekommen.