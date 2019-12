Die Neundorfer Bürgerinitiative hat im Stadtrat erfolgreich Druck gemacht für eine Ortsumgehung.

Neundorf/Staßfurt l Die Bürgerinitiative „Ortsumgehung Neundorf“ weiß, wie der Hase läuft. Um ihr Anliegen durch den Stadtrat zu bekommen, erschienen Martin Krause und Mitstreiter aus Neundorf nicht nur zahlreich im Stadtrat am 19. Dezember. Sie hatten auch große Plakate gebastelt und verfolgten die Debatte um ihr Thema aufmerksam.

Was war ihr Anliegen? Sie möchten, dass Neundorf eine Ortsumgehung bekommt, denn sie sehen die Anwohner der Hauptstraße stark belastet durch Verkehrslärm, Erschütterungen und eine sehr schlechte Straße.

Land müsste Straße bauen

Zwar kann die Stadt Staßfurt und ihr Oberbürgermeister Sven Wagner (SPD) ihnen kaum eine Ortsumgehung bauen lassen. Denn für überörtliche Straße ist das Land Sachsen-Anhalt und damit das Verkehrsministerium zuständig. Aber die Neundorfer möchten, dass Stadt und Oberbürgermeister Druck beim Land und Ministerium machen und dort wenigstens eine Ortsumgehung einfordern. Denn bei Brumby hat dies auch geklappt – nach immerhin zehn Jahren Druck machen, Protesten und Veranstaltungen haben die Anwohner nun ihre neue Straße.

Der Neundorfer Stadtrat Fred Hänsel (Die Linke) hatte dem Rest des Staßfurter Stadtrats einen Antrag vorgelegt: Der Stadtrat soll beschließen, dass sich der Oberbürgermeister für eine Ortsumgehung einzusetzen hat. Hänsel, unterstützt von den Neundorfer Bürgern mit ihren Plakaten, betonte im Stadtrat am 19. Dezember nochmals: „Es geht uns um die Sicherung von Lebensqualität in Neundorf.“ Seit dem Bau der B6, jetzt A 36, habe der Verkehr durch Neundorf stark zugenommen. Eine eigene Verkehrszählung der Bürgerinitiative hatte gezeigt: 5585 Fahrzeuge fuhren von 5 bis 19 Uhr an einem Donnerstag im November durch den Ort. „Zudem ist die Straße in einem erbärmlichen schlechten Zustand“, so Hänsel.

Dass die Stadt keine Ortsumgehung bauen lassen kann, betonte daraufhin gleich Wolfgang Kaufmann von der Verwaltung: „Der Oberbürgermeister ist nicht zuständig. Er kann in der Sache nicht alle Möglichkeiten ausschöpfen.“

Einladung in den Landtag

Stadtrat Matthias Büttner (AfD) erwiderte, dass man das alles längst geklärt habe. Bei einer anderen Sitzung hatte man schon deutlich gemacht, dass die Stadt nicht Bauherr einer solchen Straße ist, sich der Oberbürgermeister beim Land aber trotzdem dafür stark machen könne. Und dass ein Beschluss des Staßfurter Stadtrats aus den 90er Jahren aufgehoben werden soll: Damals hatte der Rat beschlossen, dass keine Ortsumgehung gebaut werden soll.

Auch Stadtrat Ralf-Peter Schmidt (UBvS) betonte, wie man der Antrag gemeint ist: „Der Oberbürgermeister hat uns bereits selbst die Möglichkeiten genannt, wie er auf den Bau einer Ortsumgehung hinwirken kann: Er kann Briefe an das Ministerium schreiben und so weiter...“

Matthias Büttner gab nochmals sein Versprechen, als Landtagsabgeordneter die Ortsumgehung Neundorf in Magdeburg zu besprechen: „Auch unsere Fraktion ist für die Ortsumgehung. Und da ich Vorsitzender des Verkehrsausschusses im Landtag bin, werde ich das Thema in meinem Ausschuss auf die Tagesordnung heben und die Neundorfer einladen, damit sie ihre Sache auch im Landtag vertreten können.“

Unter den Augen der Neundorfer wurde der Antrag im Stadtrat knapp positiv beschieden: Ja, der Oberbürgermeister soll sich für eine Ortsumgehung einsetzen, sagten 17 Stadträte (FDP, Linke, UBvS, AfD, Teile CDU). Nein: vier Stadträte (Teile SPD, Teile CDU). Enthaltung: zehn Stadträte (Teile SPD, Teile CDU).