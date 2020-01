Der Hecklinger Stadtrat kämpft weiter für eine Ortsumgehung um Schneidlingen und sucht jetzt Verbündete beim Land.

Hecklingen/Schneidlingen l Nach der geglückten Übernahme des insolventen Verkehrsflughafens Cochstedt durch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), das dort das Nationale Erkundungszentrum für unbemannte Flugkörper aufbauen will, hat der Hecklinger Stadtrat das Thema Ortsumfahrung Schneidlingen wieder aufgegriffen.

Ernüchternde Aussage

Er hatte sich am Ende der vergangenen Legislaturperiode mit einem Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) gewandt und ihn gebeten, im Lichte der neuen Erkenntnisse eine erneute Prüfung des Projektes Ortsumgehung vorzunehmen. Die Antwort, die die Stadträte aus Scheuers Vorzimmer erhalten hatten, war ernüchternd. Denn darin hieß es, dass dieses Vorhaben aus wirtschaftlichen Gründen abgelehnt werde.

Deshalb will der Stadtrat nun Landesverkehrsminister Thomas Webel (CDU) als Verbündeten ins Boot holen. Denn sein Haus hatte die Planung für die Ortsumfahrung von Schneidlingen vor Jahren auf den Weg gebracht.

„Wir fragen uns – wenn das so ist – warum hat man denn schon Millionen in die Planung investiert“, bitten die Räte und Bürgermeister Uwe Epperlein (WGH) Webel in einem Brief um Auskunft. Das Schreiben wurde auf Vorschlag der Stadtratsvorsitzenden Ethel-Maria Muschalle-Höllbach (WGH) in der letzten Ratssitzung des Jahres verlesen und von allen Stadträten unterzeichnet.

„Außerdem“, so teilen die Kommunalpolitiker dem Landesverkehrsminister mit, ist die Aussage des Bundesverkehrsministeriums, dass eine Umgehung von Schneidlingen nicht wirtschaftlich wäre, „den Anwohnern der sehr engen Ortsdurchfahrt gegenüber, die täglich Lärm, Abgase und Feinstaub in Größenordnungen ertragen müssen, zynisch.“ Wichtiger als die Wirtschaft sollte eigentlich der Mensch sein.

Den Stadträten sei keine Ortsdurchfahrt in Sachsen-Anhalt bekannt, die so nah an der Wohnbebauung vorbei gehe wie die in Schneidlingen. „Auch deshalb muss sich dort dringend etwas tun“, fordern die Stadträte.

Sie wenden sich an Webel, um dieses Projekt, das vom Bundesverkehrsministerium, anders als vom Land gewünscht, nicht in den aktuellen Bundesverkehrswegeplan bis 2030 aufgenommen wurde, von unten neu anzustoßen.

Abgeordneter will unterstützen

„Unterstützung hat uns auch der Bundestagsabgeordnete der Linken, Jan Korte, zugesagt. Er hatte angeregt, dass der Landtag dieses Problem noch einmal anpackt“, sagte Muschalle-Höllbach.

„Es wäre schön, wenn wir dabei die Hilfe von ihnen, von der Landesregierung und von den sie tragenden Fraktionen erhalten würden“, heißt es dazu in dem Schreiben des Stadtrates.

Die Kommunalpolitiker möchten vom Landesverkehrsminister auch gern wissen, wie er die Chancen für eine nachträgliche Aufnahme der Ortsumfahrung Schneidlingen in den Bundesverkehrswegeplan bis 2030 einschätzt.

Die Planungen für die Umfahrung von Schneidlingen im Zuge der B 180 waren schon sehr weit fortgeschritten. Sie war bei der Aufstellung des Bundesverkehrswegeplanes 2030 vom Land Sachsen-Anhalt mit einer Trassenlänge von 4,5 Kilometern und einem Investitionsvolumen in Höhe von 20,3 Millionen Euro beim Bund zur Aufnahme angemeldet worden.